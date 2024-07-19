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Giriş Tarihi: 19.7.2024 11:15 Son Güncelleme: 19.7.2024 11:19

Ankara il milli eğitim müdürlüğü başarılı öğrencileri ödüllendirdi

Liselere Geçis Sistemi (LGS) kapsamında yapılan 2024 yılı Merkezi Sınavında 500 tam puan alarak Ankara’dan Türkiye birincisi olan 39 ögrenci için belge ve ödül töreni yapıldı.

Ankara il milli eğitim müdürlüğü başarılı öğrencileri ödüllendirdi

Ankara İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Koçak, 2024 Yılı Liselere Geçiş Sistemi (LGS) Sınavı'nda 500 tam puan alıp "Türkiye Birincisi" olan öğrencileri tebrik ederek hediye taktim etti.

4 Haziran 2023'de gerçekleştirilen ve 1 milyon 200 binin üzerinde öğrencinin girdiği Liselere Geçiş Sistemi (LGS)'nde tüm soruları doğru cevaplayarak 500 tam puan alan ve Türkiye 1'incisi olan Ankaralı şampiyonlar için ödül töreni düzenlendi. Törene tam puan alarak Türkiye 1'incisi olan 39 öğrenci, aileleri, okul müdürleri ve öğretmenleri katıldı.

Program başında öğrencilerle gitmek istedikleri liseler ve gelecek hedefleri hakkında sohbet eden İl Milli Eğitim Müdürü Koçak ''Ülkesini en çok seven işini en iyi yapandır düsturu ile ne iş yaparsanız yapın en iyisi yapın. Sınavda başarı gösteren tüm gençleri kutluyorum. Yolunuz açık olsun.''dedi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen ödül töreninde 500 tam puan alarak Ankara'yı gururlandıran öğrencilere, başarı belgesi ve hediye takdimi yapıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Koçak yaptığı konuşmada şu ifadelere de yer verdi: Her geçen gün artan bir ivme ile yeni başarılara imza atan ve göğsümüzü kabartan öğrencilerimizi canı gönülden kutluyorum. Ancak biliyoruz ki ülkemizi çağdaş milletler seviyesine çıkarmanın, milli teknolojimizi güçlendirmenin ve her platformda söz sahibi yapmanın yolu çok çalışmaktan geçmektedir. Akademik alanda gösterilen başarıların yanı sıra; bilimde, fende, sanatta ve sporda da aynı özen ve gayret ile çalışmalarımıza devam edeceğiz. Ziyaretin ardından Milli Eğitim Müdürü Koçak öğrencilerle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

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Ankara il milli eğitim müdürlüğü başarılı öğrencileri ödüllendirdi
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