Ankara il milli eğitim müdürlüğü başarılı öğrencileri ödüllendirdi

İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Koçak yaptığı konuşmada şu ifadelere de yer verdi: Her geçen gün artan bir ivme ile yeni başarılara imza atan ve göğsümüzü kabartan öğrencilerimizi canı gönülden kutluyorum. Ancak biliyoruz ki ülkemizi çağdaş milletler seviyesine çıkarmanın, milli teknolojimizi güçlendirmenin ve her platformda söz sahibi yapmanın yolu çok çalışmaktan geçmektedir. Akademik alanda gösterilen başarıların yanı sıra; bilimde, fende, sanatta ve sporda da aynı özen ve gayret ile çalışmalarımıza devam edeceğiz. Ziyaretin ardından Milli Eğitim Müdürü Koçak öğrencilerle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.