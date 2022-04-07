Ankara İlçeleri: Ankara İlçeler Haritası İle Kaç Tane Merkez İlçesi Var, Nüfusu Kaç?

Yüz ölçümü olarak ülkemizin üçüncü büyük ili olan ve sürekli olarak nüfusu artan illerimizden biri olarak karşımıza çıkmaktadır Ankara ilimiz. Dünya listelerinde ise nüfuslarına göre şehirler listesinde belediye sınırları göz önüne alınarak yapılan sıralamada 57. sırada yer almaktadır. Türkiye'nin ise en kalabalık ikinci ilidir. 13 Ekim 1923 yılından günümüze halen ülkemizin başkenti olan Ankara ilimiz hem üniversite hem de bürokrasi açısından da insanlar tarafından tercih edilen iller arasında yer almaktadır.

Ankara İlçeleri

Ankara ilimizin toplam 25 ilçe, büyükşehir belediyesi dahil toplam 26 belediye bulunmaktadır. Ankara ilimizin toplam nüfusu son nüfus sayımları bilgilerine göre 5.747.325 kişiden oluşmaktadır. Bu nüfusun %49,47si erkek %50,53ü ise kadındır. Bu bilginin toplam nüfus bilgisi olduğunu yani Ankara Büyükşehir'e ait toplam nüfus bilgisi olduğunu unutmamak gerekmektedir. Ankara merkez ilçeleri dahil tüm ilçelerin nüfus bilgileri ve belediye isimleri listemiz aşağıdaki gibidir;

Çankaya İlçesi– Merkez İlçe: 949.265 kişidir. Altındağ İlçesi– Merkez İlçe: 407.675 kişidir. Etimesgut İlçesi – Merkez İlçe: 606.472 kişidir. Gölbaşı İlçesi – Merkez İlçe: 142.961 kişidir. Keçiören İlçesi – Merkez İlçe: 942.884 kişidir. Mamak İlçesi – Merkez İlçe: 682.420 kişidir. Pursaklar İlçesi – Merkez İlçe: 159.676 kişidir. Sincan İlçesi – Merkez İlçe: 561.411 kişidir. Yenimahalle İlçesi – Merkez İlçe: 703.809 kişidir. Akyurt İlçesi: 38.588 kişidir. Ayaş İlçesi: 13.092 kişidir. Bala İlçesi: 22.966 kişidir. Beypazarı İlçesi: 48.393 kişidir. Çamlıdere İlçesi: 8.350 kişidir. Çubuk İlçesi: 91.363 kişidir. Elmadağ İlçesi: 44.236 kişidir. Evren İlçesi: 2.965 kişidir. Güdül İlçesi: 8.155 kişidir. Haymana İlçesi: 27.298 kişidir. Kalecik İlçesi: 12.502 kişidir. Kahraman Kazan İlçesi: 57.913 kişidir. Kızılcahamam İlçesi: 26.968 kişidir. Nallıhan İlçesi: 26.961 kişidir. Polatlı İlçesi: 127.526 kişidir. Şereflikoçhisar İlçesi: 33.475 kişidir.

Ankara İlçeler Haritası

Geniş bir yüzölçümüne sahip olan Ankara aynı zamanda çok fazla ilçe belediyesine de sahip bir büyükşehirdir. Bunu daha iyi anlamak ve ilçelerin birbirine olan sınırlarını görmek için ilçeler haritasını sizin için hazırladık. İşte Ankara ilçeler haritası;