Ankara İlçeleri: Ankara İlçeler Haritası İle Kaç Tane Merkez İlçesi Var, Nüfusu Kaç?

Yüz ölçümü olarak ülkemizin üçüncü büyük ili olan ve sürekli olarak nüfusu artan illerimizden biri olarak karşımıza çıkmaktadır Ankara ilimiz. Dünya listelerinde ise nüfuslarına göre şehirler listesinde belediye sınırları göz önüne alınarak yapılan sıralamada 57. sırada yer almaktadır. Türkiye'nin ise en kalabalık ikinci ilidir. 13 Ekim 1923 yılından günümüze halen ülkemizin başkenti olan Ankara ilimiz hem üniversite hem de bürokrasi açısından da insanlar tarafından tercih edilen iller arasında yer almaktadır.
Ankara ilimizin toplam 25 ilçe, büyükşehir belediyesi dahil toplam 26 belediye bulunmaktadır. Ankara ilimizin toplam nüfusu son nüfus sayımları bilgilerine göre 5.747.325 kişiden oluşmaktadır. Bu nüfusun %49,47si erkek %50,53ü ise kadındır. Bu bilginin toplam nüfus bilgisi olduğunu yani Ankara Büyükşehir'e ait toplam nüfus bilgisi olduğunu unutmamak gerekmektedir. Ankara merkez ilçeleri dahil tüm ilçelerin nüfus bilgileri ve belediye isimleri listemiz aşağıdaki gibidir;
Geniş bir yüzölçümüne sahip olan Ankara aynı zamanda çok fazla ilçe belediyesine de sahip bir büyükşehirdir. Bunu daha iyi anlamak ve ilçelerin birbirine olan sınırlarını görmek için ilçeler haritasını sizin için hazırladık. İşte Ankara ilçeler haritası;