Ankara'nın en önemli sembolleri arasında yer alan Ankara Kalesi, şehir manzarasının izlenebileceği en güzel noktalardan biri olarak da bilinir. Neredeyse şehrin kurulduğu yıllarda inşa edilmiş olan Ankara Kalesi; Galatlardan Romalılara, Selçuklulardan Osmanlılara kadar bölgeye hakim olmuş bütün devletler tarafından kullanılmıştır. Bu nedenle Ankara Kalesi nerede, nasıl gidilir, Ankara Kalesi giriş ücretli mi, özellikleri neler gibi soruların yanıtının bilinmesi gerekir.

Ankara Kalesi Nerede?

Ankara Kalesi, şehrin Altındağ ilçesinde yer alır. Yüksek bir noktada bulunduğu için her yerden rahatlıkla görülebilir bir konumdadır. Pek çok devlet tarafından kullanılan bu kalenin içerisinde farklı medeniyetlere ait izler görülebilir.

Ankara Kalesi'nin Özellikleri Neler?



Galatlar'ın şehre geldiği esnada var olan ve Romalılar döneminde onarım yapılan kalenin ne zaman yapıldığı kesin olarak bilinmiyor. Günümüzdeki haline ulaşana kadar Ankara Kalesi, pek çok kez yapım ve yıkım yaşamıştır. Eski dönemlerde iç ve dış kaleler şeklinde olan bu yapı, şehri kalp biçiminde çevreliyordu. Günümüzde ise iç ve dış olarak iki kısmı bulunuyor.

Dört katlı olan iç kalenin bir kısmı Ankara Taşı'ndan, bir kısmı ise toplama taşlardan yapılmıştır. İç kalenin iki büyük kapısı vardır. Bu kapılardan birisi Dış Kapı diğeri de Hisar Kapısı adı ile anılır. Bu kapı üzerinde İlhanlılar'a ait bir kitabe de bulunur.



Ankara Kalesi'ne Nasıl Gidilir?



Ankara Kalesi'ne ulaşmak için toplu taşıma ya da özel araç tercih edilebilir. Toplu taşıma ile Ulus'a gelinerek kaleye ulaşmak mümkündür. Ulus'ta bulunan anıtta indikten sonra Ankara Kalesi'ne doğru bir yürüyüş yapılması gerekir. Bu yürüyüş ortalama olarak 30 dakika sürer. Bu yol oldukça keyiflidir çünkü hediyelik alabileceğiniz ve oturup sevdiklerinizle sohbet edebileceğiniz alanlar bulunur.

Özel araçla gelecek ziyaretçiler ise Ankara Kalesi'nin yakın bir noktasına geldikten sonra yürüyerek kaleye ulaşım sağlayabilir.



Ankara Kalesi Giriş Ücretli Mi?



Ankara Kalesi'ne gitmek isteyen ziyaretçiler herhangi bir ücret ödemek zorunda değildir. Ziyaret saatleri ise 08.30 ila 17.30 saatleri arasındadır. Kaleye gelen ziyaretçiler bu saatler arasında kaleyi ziyaret edebilir ve 360° Ankara manzarasının tadını çıkarabilir.