Hem doğa sevenlerin hem de yoğun şehir hayatından biraz olsun kaçmak isteyenlerin uğrak noktası olan Kuğulu Park güzelliğinin, yeşilliğinin ve temiz havasının yanında kuğu, ördek ve kazlarıyla da dikkat çeker. Ankara'daysanız göletin kenarındaki banklara ya da çimlere oturup çayınızı yudumlayarak simidinizi su kuşlarıyla paylaşmak isterseniz bu parkı mutlaka ziyaret edin. Peki, Ankara Kuğulu Park nerede, nasıl gidilir? Ankara Kuğulu Park girişi ücretli mi?

Kuğulu Park'ın Tarihi

Ankara'nın simgesi olan ve Ankara'ya gidildiğinde mutlaka görülmesi gereken Kuğulu Park, henüz park olarak tasarlanmadan önce kavakların yükseldiği ve bir derenin geçtiği bir alandı. Bir yanından Tunalı Hilmi Caddesi, diğerinden Atatürk Bulvarı'na komşu olan bu alanın bulunduğu semtin adının Kavaklıdere olmasının nedeni de budur. Söz konusu arazi 1958 yılında belediye tarafından park haline getirildi. Kuğulu Park Vedat Dalokay'ın belediye başkanlığı yaptığı 1973 ila 1977 yılları arasında tekrar düzelendi ve bu yeni düzenlemeyle park Ankara halkı tarafından çok sevildi.

Parka "Kuğulu Park" adının verilmesinin nedeni Viyana Belediyesi'nin Ankara Belediyesi'ne hediye ettiği beyaz kuğulardır. Parktaki siyah kuğular ise dönemin Çin hükümetinin armağanıdır.

Kuğulu Park'ın Özellikleri

Kuğulu Park şehrin ortasında ağalarla ve çimlerle kaplı bir dinlenme alanı olmasının yanında çeşitli bitki türleri ve sakin göletleri ile dikkat çeker. Kuğuların yanı sıra ördekler ve diğer su kuşları da parkın en önemli sakinlerindendir. Kuğulu Park, çocuk oyun alanları, yürüyüş yolları ve dinlenme alanları ile de her yaştan ziyaretçiye hitap etmektedir. Ayrıca parkın içinde büfeler ile bir adet çay bahçesi de bulunmaktadır.

Kuğulu Park Nerede?

Kuğulu Park, Ankara'nın Çankaya ilçesinde yer alır. Park Çankaya'nın merkezi semtlerinden biri olan Kavaklıdere'de Tunalı Hilmi Caddesi üzerindedir. Kuğulu Park'ın bir diğer girişi de Kızılay'dan Cinnah Caddesi'ne doğru uzanan Atatürk Caddesi üzerinde bulunur. Bu merkezi konum, parkı şehir içinde kolayca erişilebilir kılar.

Kuğulu Park'a Nasıl Gidilir?

Ankara'da merkezi bir lokasyonda bulunan Kuğulu Park'a ulaşım çok kolaydır. Bir yanı Tunalı Hilmi Caddesi'ne bakan Kuğulu Parkı'n diğer yanı da Atatürk Bulvarı'nı görür. Şehir içi hizmet veren ve Kızılay'dan gelen tüm halk otobüsleri ile belediye otobüsleri parkın önünden de geçer. Çok yoğun ve kalabalık bir yerde bulunduğu için park yeri bulmak biraz zor olsa da parkın yakınında ücretli otoparklar bulunduğundan özel araçla da Kuğulu Park'a gidilebilir.

Kuğulu Park Ziyarete Açık Mı?

Kuğulu Park, Ankara'nın ortasında doğayla buluşmak isteyenler için mükemmel bir seçenektir. Yılın her günü ziyarete açık olan parkın girişi ücretsizdir. Sabahın erken saatlerinden gece geç saatlere kadar park, ziyaretçilere huzurlu ve dinlendirici bir ortam sunar. Özellikle hafta sonları ve güzel havalarda oldukça kalabalıktır. Bu yüzden dinginlik arayanlar için hafta içi sabah saatleri ve akşam geç saatler parka gidilmesi önerilir. Hem yerli halk hem de Ankara'ya gelen turistlerin mutlaka görmesi gereken Kuğulu Park, her mevsim sunduğu farklı güzelliklerle ziyaretçilerini bekliyor.