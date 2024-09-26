Ankara KYK Yurtları - Kız ve Erkek KYK Yurtları Ankara’da Nerede Var, Kaç Tane?

Ankara KYK yurtları ve nerede oldukları başkentimizde üniversiteye başlayacak olan öğrencilerin merceğindeki konular arasında yer almaktadır. Üniversite eğitimi için başka şehre giden öğrenciler öncelikle kalabilecekleri yurtlar hakkında fikir sahibi olmalıdırlar. Bu hususta kız ve erkek KYK yurtları Ankara'da nerede var, kaç tane soruları sıklıkla gündeme gelmektedir.

Ankara KYK Yurtları

Başkentimiz Ankara'nın sınırları içinde birden fazla devlet, vakıf ve özel üniversiteleri mevcuttur. Hal böyle olunca Ankara'ya her eğitim dönemi başında çokça öğrenci gelmektedir. Şehir dışından gelen üniversite öğrencilerin büyük kısmı Ankara'da bulunan KYK öğrenci yurtlarında kalmaktadır. Ankara ilimizde merkez ve ilçelerdeki KYK öğrenci yurtlarının toplam sayısı 40'tır. En az 2 en fazla 12 kişilik oda imkanı olan yurtlar kız öğrenci ve erkek öğrenci yurdu olarak ayrılmakta bazıları ise karma sistemlidir. Ankara'daki karma sistem KYK öğrenci yurtları şunlardır;

Ayaş Öğrenci Yurdu (Karma tipi yurt, Ayaş)

Beypazarı Öğrenci Yurdu (Karma tipi yurt, Beypazarı)

Polatlı Yurdu (Karma tipi yurt, Polatlı)

Şereflikoçhisar Yurdu (Karma tipi yurt, Şereflikoçhisar)

Ankara Kız Öğrenci KYK Yurtları

Şerife Bacı Yurdu (Kız öğrenci yurdu, Altındağ)

Dışkapı Öğrenci Yurdu (Kız öğrenci yurdu, Altındağ)

Mahmut Nedim Zapçı Yurdu (Kız öğrenci yurdu, Çankaya)

Yenişehir Yurdu (Kız öğrenci yurdu, Çankaya)

Emine Şerife Hanım Öğrenci Yurdu (Kız öğrenci yurdu, Çankaya)

Beytepe Öğrenci Yurdu (Kız öğrenci yurdu, Çankaya)

Fatma Hanım Öğrenci Yurdu (Kız öğrenci yurdu, Çubuk)

GSB Başkent Yurtları-1 (Kız öğrenci yurdu, Çubuk)

Haymana Öğrenci Yurdu (Kız öğrenci yurdu, Haymana)

Kızılcahamam Öğrenci Yurdu (Kız öğrenci yurdu, Kızılcahamam)

Mehmet Akif Yurdu (Kız öğrenci yurdu, Yenimahalle)

Gazi Yurdu (Kız öğrenci yurdu, Yenimahalle)

Hacı Ömer Sabancı Yurdu (Kız öğrenci yurdu, Yenimahalle)

Zübeyde Hanım Yurdu (Kız öğrenci yurdu, Yenimahalle)

Beştepe Yurdu (Kız öğrenci yurdu, Yenimahalle)

Yenimahalle Öğrenci Yurdu (Kız öğrenci yurdu, Yenimahalle)

Beşevler Öğrenci Yurdu (Kız öğrenci yurdu, Yenimahalle)

GSB Anadolu Öğrenci Yurdu (Kız öğrenci yurdu, Yenimahalle)

Milli İrade Öğrenci Yurdu (Kız öğrenci yurdu, Gölbaşı)

Gölbaşı Şehit Özel Harekatçılar Öğrenci Yurdu (Kız öğrenci yurdu, Gölbaşı)

Saime Kadın Öğrenci Yurdu (Kız öğrenci yurdu, Mamak)

Cebeci Site Öğrenci Yurdu (Kız öğrenci yurdu, Mamak)

Bağlıca Öğrenci Yurdu (Kız öğrenci yurdu, Etimesgut)

Ankara Erkek Öğrenci KYK Yurtları

Yunus Emre Yurdu (Erkek öğrenci yurdu, Altındağ)

Ankara Hacı Bayram-ı Veli Öğrenci Yurdu (Erkek öğrenci yurdu, Ulus)

Taceddin Veli Öğrenci Yurdu (Erkek öğrenci yurdu, Altındağ)

Hüseyin Gazi Öğrenci Yurdu (Erkek öğrenci yurdu, Altındağ)

Ulus Yurdu (Erkek öğrenci yurdu, Altındağ)

Cebeci Erkek Yurdu (Erkek öğrenci yurdu, Çankaya)

Tahsin Banguoğlu Yurdu (Erkek öğrenci yurdu, Çankaya)

Osman Tan Öğrenci Yurdu (Erkek öğrenci yurdu, Çankaya)

Çubuk Ulubey Öğrenci Yurdu (Erkek öğrenci yurdu, Çubuk)

GSB Başkent Yurtları-2 (Erkek öğrenci yurdu, Çubuk)

Hafız Mustafa Sümer Öğrenci Yurdu (Erkek öğrenci yurdu, Nallıhan)

Gölbaşı Öğrenci Yurdu (Erkek öğrenci yurdu, Gölbaşı)