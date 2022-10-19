Ankara-Lefkoşa arasında inovasyon köprüsü kurulacak

OSTİM Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Yülek, YDÜ'nün pek çok alanda yürüttüğü bilimsel çalışmaları ürüne dönüştürme konusunda büyük bir tecrübe ve birikime sahip olduğuna vurgu yaparak, "OSTİM Teknik Üniversitesi olarak en önemli hedeflerimizden biri, sanayi üniversitesi vizyonuyla bilimsel projeleri sanayi bölgemizdeki şirketlerimizle iş birliği içerisinde ürüne dönüştürmektir. İmzaladığımız iş birliği protokolüne işlerlik kazandırarak Ankara ve Lefkoşa arasında güçlü bir inovasyon köprüsü kuracağız" dedi.

YDÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ ise OSTİM Organize Sanayi Bölgesi'nin Türkiye'nin en köklü ve en güçlü sanayi merkezlerden biri olduğuna vurgu yaparak, "OSTİM Organize Sanayi Bölgesi'nin merkezinde bulunan OSTİM Teknik Üniversitesi, sanayi üniversite iş birliğinin en özel kuruluşlarından biri olarak öne çıkıyor. YDÜ'nün araştırma, inovasyon ve ürün geliştirme tecrübesi ile OSTİM Teknik Üniversitesi'nin sanayi gücü Türkiye ve KKTC adına önemli fırsatlar yaratacak" diye konuştu.