Ankara Müzeleri - En Ünlü ve Tarihi Ankara’daki Müzeler ve İsimleri

Ankara müzeler denilince aklımıza pek çok yer gelir. Ankara müzeleri için yaptığınız araştırmada pek çok sonuca ulaşırsınız. Sonuçları kısaltmak için Ankara'da gezilecek müzeler listesi hazırladık. Ankara müzeler, Ankara'daki tarihi müzeler için bulduğumuz sonuçlara, okumaya devam edip ulaşabilirsiniz.

Ankara Müzeleri

Ankara'da gezilecek yerlerin başında gelen Ankara müzeleri, başkentin vazgeçilmez adresleri. İşte Türkiye'nin tarihi, kültürel, sosyal, sanatsal, ekonomik ve siyasi alanlarında ilk müzecilik faaliyetini başlatan kurum ve kuruluşlarının bulunduğu Ankara müzeleri için hazırladığımız liste.

1. Anıtkabir ve Atatürk - Kurtuluş Savaşı Müzesi

Anıtkabir, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün anıt mezarının bulunduğu, Ankara denince ilk akla gelen yer. 1960'ta Anıtkabir Atatürk Müzesi adıyla açılan, 2002'de yeni eklenen bölümlerle Anıtkabir Atatürk Müzesi ve Kurtuluş Savaşı Müzesi olarak hizmet veremeye devam eden müzede, uzun yıllar Mustafa Kemal Atatürk'ün kullandığı ve kendisine yabancı devlet adamları tarafından hediye edilen eşyalar sergileniyor. Atatürk'ün özel eşyaları, panorama ve yağlıboya tablolarla Çanakkale Muharebeleri ve Kurtuluş Savaşı, Millî Mücadele ve devrimler ile Atatürk'ün özel kitaplığı olmak üzere 4 ana bölümden oluşuyor.

2. Hava Kuvvetleri Müzesi

Resmi açılışı Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi kızı ve Türkiye'nin ilk kadın pilotu Sabiha Gökçen tarafından gerçekleştirilen Hava Kuvvetleri Müzesi, Türk Hava Kuvvetleri demirbaş kaydında bulunan her türlü uçak, silah, mühimmat, yer savunma sistemleri gibi zengin bir koleksiyona sahip.

3. Rahmi Koç M. Müzesi

2005 yılında kapılarını ziyarete açan Rahmi M. Koç Müzesi, Ankara'nın ilk sanayi müzesi. Atatürk ve Ankara, ulaşım araçları, denizcilik, havacılık, makine tarihi, bilim, sağlık ve Koç ailesine ait özel koleksiyon başlıkları altında pek çok ilgi çekici parça sergileniyor.

4. Ankara Üniversitesi Oyuncak Müzesi

Türkiye'nin ilk oyuncak müzesi olarak 1990'da açılan Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Oyuncak Müzesi, Türkiye'de hızlı değişim süreci içinde kaybolma tehdidi altındaki oyuncakları koruma altına alıyor. Müzede yerli, yabancı, sanayi ürünü ve el yapımı 2 bin dolayında oyuncak bulunuyor.

5. Kurtuluş Savaşı Müzesi ( I. TBMM Binası)

1920-1924 yılları arasında TBMM binası olarak kullanılan yapı, 23 Nisan 1981'de Kurtuluş Savaşı Müzesi adıyla ziyarete açıldı. Müze koleksiyonunda Atatürk ve bazı milletvekillerine ait kişisel eşyalar, İstiklal madalyaları, savaş araç ve gereçleri, yağlı boya tablolar görülebilir.

6. Beypazarı Tarih ve Kültür Müzesi

Hafız Mehmet Nurettin Karaoğuz tarafından bağışlanan 150 yıllık konakta, 1997'den beri hizmet veren Beypazarı Tarih ve Kültür Evi Müzesi'nde, Beypazarı ve yöresinin kültür ve tarihini yansıtan eserlerle Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerinden kalan çeşitli tarihi eserler sergileniyor.

7. Roma Hamamı Açık Hava Müzesi

Bir açık hava müzesi olan Roma Hamamı, Ulus semtinde yer alıyor. Bizans, Roma ve Osmanlı kalıntılarının bulunduğu bu tarihi alanda palaestra ve hamam kısımları olmak üzere iki özel bölüm bulunuyor.

8. PTT Pul Müzesi

Altındağ'daki PTT Pul Müzesi, modern müzecilik anlayışı ile tasarlanmış ülkemizin en önemli müzelerinden biri. Postacılık konusunda pek çok belgenin de yer aldığı PTT Pul Müzesi'nde tüm dünya pullarından örnekler sergileniyor.

9. Anadolu Medeniyetleri Müzesi

Ankara'nın arkeoloji müzesi de denebilir. Paleolitik Çağ'dan, Osmanlı dönemine kadar uzanan kronoloji temel alınarak eserler teşhir ediliyor. Ama en önemli koleksiyonu Urartu, Frigya ve Hitit dönemlerine ait.

10. Cumhuriyet Müzesi

İlk etapta Cumhuriyet Halk Fırkası'nın binası olarak tasarlanmış, daha sonra meclis binası yetersiz kaldığında ise TBMM olarak kullanılmış. 1981 yılından beri ise Cumhuriyet Müzesi olarak hizmet veriyor.

11. Etnografya Müzesi

Anıtkabir tamamlanana kadar Atatürk'ün naaşının ziyarete açıldığı yer olarak da bilinmekteydi. Geleneksel Türk sanatlarının örneklerinin ve Anadolu'dan derlenmiş çeşitli eserlerin sergilendiği müzenin bir de kütüphanesi bulunuyor.

12. MTA Tabiat Tarihi Müzesi

1968 yılında Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü tarafından kurulan müzede Cumhuriyet'in ilk yıllarından itibaren toplanmış çeşitli taş ve mineral örnekleri sergileniyor. Tabiat tarihi müzesi olarak önemli buluntulara yer vermekte. Fosiller ve eski insan ayak izi de oldukça ilginç.

13. Resim Heykel Müzesi

19. yüzyıldan günümüze önemli Türk resim ve heykel örneklerinin sergilendiği müzede amatör çalışmalar için atölyeler de var. Ayrıca üç ayrı galeride düzenli olarak sergiler gerçekleştiriliyor.