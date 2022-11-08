Ankara Ne Zaman Başkent Oldu? Ankara’nın Başkent Olması Kaçıncı TBMM Döneminde Gerçekleşti, Neden Seçildi?

Atatürk tarafından bizzat yazılan "Nutuk" isimli eserde, ankara neden başkent oldu ve süreç nasıl ilerledi sorularına ayrıntılı bir biçimde yanıt bulmak mümkündür. Ankara ne zaman başkent oldu ve fiilen bu statüyü ne zaman elde etti soruları, çoğu kişi için bir merak konusudur. ankara'nın başkent olması kaçıncı tbmm dönemi esnasında olmuştur? Temsil Heyeti ve Atatürk'ün, halk tarafından içtenlikle karşılanmasının, ulu önderin şehrin başkent olması hakkında düşüncelerini etkilediği doğru mudur?

Ankara Ne Zaman Başkent Oldu?

Ankara, 1919 ve 1923 tarihleri boyunca süren Kurtuluş Savaşı döneminde karar merkezi olmuştur. Ülkenin kaderini belirleyecek olan bütün konular, Ankara'da ele alınmıştır. Bunun nedenleri arasında, jeopolitik, stratejik ve coğrafi özelliklerinin sağladığı avantajlar bulunur. 24 Temmuz 1923 tarihinde imzalanan Lozan Barış Antlaşması'ndan sonra, başkent konusunun kesinleşmesi için Meclis'te görüşmeler yapılmıştır. İsmet Paşa'nın önderliğinde 13 vekil, Ankara'nın başkent olması gerektiğini söylemiştir. Vekillerin sunduğu bu önerge, üzerinde düşünülmesi ve kabul görmesi için genel kurulda görüşülmüştür. Sonuç olarak Ankara, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kararı ile 13 Ekim 1923'te başkent olmuştur. Ankara'nın resmi olarak başkent olduğu, 20 Nisan 1924 tarihinde Meclis tarafından onaylanan Anayasa'nın 2. maddesinde belirtilmiştir.

Ankara'nın Başkent Olmasının Nedenleri Neler?

Şehrin, Türkiye'nin başkenti olmasını sağlayan nedenler aşağıda belirtilmiştir.