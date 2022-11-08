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Giriş Tarihi: 8.11.2022 09:11 Son Güncelleme: 8.11.2022 09:11

Ankara Ne Zaman Başkent Oldu? Ankara'nın Başkent Olması Kaçıncı TBMM Döneminde Gerçekleşti, Neden Seçildi?

Ankara Ne Zaman Başkent Oldu? Ankara’nın Başkent Olması Kaçıncı TBMM Döneminde Gerçekleşti, Neden Seçildi?

Türkiye'nin yönetim merkezi olan Ankara ne zaman başkent oldu? Stratejik bir konum kabul edilen ankara'nın başkent olması kaçıncı tbmm dönemi sırasında gerçekleşmiştir? Kurtuluş Savaşı sırasında büyük bir rol oynayan ve Temsil Heyeti'nin bir süre boyunca merkezi olan ankara neden başkent oldu sorusu, birçoğu için merak uyandırıcıdır. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu olan Mustafa Kemal Atatürk, neden bu şehrin başkent olmasını istemiştir?

Atatürk tarafından bizzat yazılan "Nutuk" isimli eserde, ankara neden başkent oldu ve süreç nasıl ilerledi sorularına ayrıntılı bir biçimde yanıt bulmak mümkündür. Ankara ne zaman başkent oldu ve fiilen bu statüyü ne zaman elde etti soruları, çoğu kişi için bir merak konusudur. ankara'nın başkent olması kaçıncı tbmm dönemi esnasında olmuştur? Temsil Heyeti ve Atatürk'ün, halk tarafından içtenlikle karşılanmasının, ulu önderin şehrin başkent olması hakkında düşüncelerini etkilediği doğru mudur?

Ankara Ne Zaman Başkent Oldu?

Ankara, 1919 ve 1923 tarihleri boyunca süren Kurtuluş Savaşı döneminde karar merkezi olmuştur. Ülkenin kaderini belirleyecek olan bütün konular, Ankara'da ele alınmıştır. Bunun nedenleri arasında, jeopolitik, stratejik ve coğrafi özelliklerinin sağladığı avantajlar bulunur. 24 Temmuz 1923 tarihinde imzalanan Lozan Barış Antlaşması'ndan sonra, başkent konusunun kesinleşmesi için Meclis'te görüşmeler yapılmıştır. İsmet Paşa'nın önderliğinde 13 vekil, Ankara'nın başkent olması gerektiğini söylemiştir. Vekillerin sunduğu bu önerge, üzerinde düşünülmesi ve kabul görmesi için genel kurulda görüşülmüştür. Sonuç olarak Ankara, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kararı ile 13 Ekim 1923'te başkent olmuştur. Ankara'nın resmi olarak başkent olduğu, 20 Nisan 1924 tarihinde Meclis tarafından onaylanan Anayasa'nın 2. maddesinde belirtilmiştir.

Ankara'nın Başkent Olmasının Nedenleri Neler?

Şehrin, Türkiye'nin başkenti olmasını sağlayan nedenler aşağıda belirtilmiştir.

  • Ankara'nın, coğrafi, stratejik ve jeopolitik konumunun uygunluğu
  • Türkiye'nin tam ortasında bulunması nedeniyle, hem Anadolu'ya hem de batıya yakın olması
  • Demiryolu ulaşımı konusunda merkezi bir yer olması
  • Halkının, milli mücadele için varını yoğunu ortaya koyması ve Kuva-i Milliye'nin en önemli destekçisi olması
  • O dönemin şartlarına göre bir iletişim ve haberleşme merkezi olması
  • Ankaralıların, 27 Aralık 1919 tarihinde gelen Atatürk ve Temsil Heyeti'ni coşku ve sevgi ile karşılaması
  • Ankara'nın, Kurtuluş Savaşı'nın en önemli konumu olması nedeniyle başkent statüsüne sahip olması gerektiği düşüncesi

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Ankara Ne Zaman Başkent Oldu? Ankara'nın Başkent Olması Kaçıncı TBMM Döneminde Gerçekleşti, Neden Seçildi?
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