Ankara Palas Müzesi Nerede, Nasıl Gidilir? Ankara Palas Müzesi Hikayesi, Tarihi ve Özellikleri

Türk siyasi hayatında yaşanan birçok önemli mesele ve olaya tanıklık eden, tanınmış kişilere ev sahipliği yapan Ankara Palas Oteli, Ankara'nın merkezine yer alan tarihi bir binadır. Ankara Palas inşa edildiği dönemin mimari özelliklerini ve tarihi dokusunu koruyarak 2024 yılının şubat ayında müze haline getirilerek ziyarete açıldı. Peki Ankara Palas Müzesi Nerede, Nasıl Gidilir? İşte Ankara Palas Müzesi Hikayesi, Tarihi ve Özellikleri.

Ankara Palas'ın Tarihi ve Özellikleri

Geçmişten günümüze Ankara'nın kültürel mirasını yaşatan en önemli yapılardan biri sayılan Ankara Palas, 1924 yılında inşa edilmeye başlanmıştır. 1927 yılında açılan ve 1928 yılında 120 yataklı bir otel olarak hizmete başlayan bu yapının ilk tasarımını mimar Vedat Tek yapmıştır. Daha sonra görevi devralan Mimar Kemalettin Bey'in yeni tasarımı ile bina tamamlanmıştır. Cumhuriyet döneminde hâkim olan neoklasik Türk üslubuna dayalı Birinci Ulusal Mimarlık akımının öncüsü Mimar Kemalettin Bey binanın yapımı bitmeden hayatını kaybetmiştir.

Eski adı Ankara Vakıf Oteli olan bina 1975 yılına kadar otel olarak kullanıldı. 1976 yılından 1982 yılına kadar ofis ve sergi alanı oldu. 1982 yılında ise başlatılan restorasyondan sonra 29 Ekim 1983 tarihinde Ankara Palas Devlet Konukevi olarak hizmete açıldı. 22 Şubat 2024 tarihinde müze görevi görmeye başladı.

Ankara Palas Otel'inin Mimari Özellikleri

1927 yılında otel olarak tasarlanan ve 2024 yılında müzeye çevrilen Ankara Palas, Birinci Ulusal Mimarlık Akımının örneklerinden biridir. Yapı dikdörtgen şeklinde planlamıştır. Binanın ortasında büyükçe bir balo salonu bulunur. Balo salonunun yanındaki oda ise çay ve oyun salonudur. Bu mekânın önünde teras vardır. Yemek salonu da bu salonların arka kısmında yer alır. Bodrum katı dahil 3 katlı olan Ankara Palas'ın zemin katında on altı oda mevcutken birinci katında bir adet süit daire bulunur.

Ankara Palas'ın Önemi

Ankara Palas, Cumhuriyetin ilk yıllarında Ankara'nın sosyal ve siyasi hayatının merkezi olarak inşa edilmiştir. 1927 yılında kapılarını açan bina, başta Atatürk olmak cumhuriyetin ilk yıllarında dönemin önemli devlet adamlarını ağırlamıştır. Ayrıca sanatçılar, gazeteciler ve tanınmış pek çok kişi buraya gelmiş ve buranın misafiri olmuşlardır. Devlet konukevi anlayışıyla hizmet veren binada diğer ülkelerden gelen resmi heyetler ve misafirler de ağırlanmıştır. Dolayısıyla Ankara Palas Atatürk devrimlerinin ve Osmanlı İmparatorluğundan sonra cumhuriyet ilan edilmiş laik ve modern bir ülkenin temsili açısından özenle inşa ve dekore edilmiştir. Dönemin modern havasını mimarisi ile hissettiren binada cumhuriyet baloları gibi yapılan sosyal etkinlikler genç cumhuriyetin dünyaya ne kadar çabuk ve doğru adapte olduğunun da göstergesidir. Ankara Palas, Türk toplumunu ve Türkiye Cumhuriyeti'ni hem kendi insanına hem de dünya ülkelerine yansıttığı için son derece önemlidir.

Ankara Palas'ta Hangi Ünlü Kişiler Kaldı?

Ankara Palas, açıldığı günden bu yana birçok ünlü kişiyi ağırlamıştır. Atatürk başta olmak üzere İsmet İnönü, Celal Bayar ve daha birçok önemli devlet adamı burada konaklamıştır. Ayrıca, yabancı devlet adamları ve diplomatlar da Ankara Palas'ta misafir edilmiştir. Bu tarihi bina, pek çok önemli toplantı ve davete ev sahipliği yapmıştır. Ankara Palas'ta ağırlanmış konuklardan bazıları Afgan Kralı Gazi Emanullah Han, Irak Kralı Emir Faysal, İran Şahı Rıza Pehlevi, ABD Başkanı Dwight David Eisenhower ve Yunanistan Başbakanı Elefterios Venizelos'tur.

Ankara Palas Nerede?

Ankara Palas, Ankara'nın Altındağ ilçesinde bulunan Ulus semtindedir. Ulus Meydanı'na oldukça yakın bir konumda bulunan müze, şehir merkezine olan yakınlığı ile ziyaretçilere ulaşım kolaylığı sağlar. İkinci Meclis Binasının karşısında yer alan bina Cumhuriyet Caddesi üzerindedir.

Ankara Palas'a Nasıl Gidilir?

Ankara Palas müzesine ulaşım oldukça kolaydır. Çevresinde otopark da bulunduğu için özel araçla da ziyaret edilebilinen müzeye şehir merkezinden yürüyerek veya toplu taşıma araçlarıyla kısa sürede ulaşılabilir. Ulus meydanından geçen çok sayıda otobüs ve buradan geçen dolmuşlar ile metro ile de ulaşım sağlanabilir. Cumhuriyet Caddesine inilip kısa bir yürüyüş mesafesinden sonra caddenin solunda Ankara Palas Müzesi görülür.