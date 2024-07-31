Ankara Resim ve Heykel Müzesi resimden heykele, heykelden seramiğe kadar pek çok sanatçının eserine ev sahipliği yapmaktadır. Ankara'ya gelenlerin ilk ziyaret ettiği mekânlardan birisidir. Kültür ve Turizm Bakanlığına ait olan bina, Mustafa Kemal Atatürk'ün yönetiminde inşa edilmiştir. Çok eski bir tarihe sahip olan bina, günümüzde ihtişamını korumaktadır. Müzeyi ziyaret etmeden Ankara Resim ve Heykel Müzesi nerede, nasıl gidilir, Ankara Resim Heykel Müzesi giriş ücreti ve yol tarifi konularına hâkim olmak gerekmektedir.

Ankara Resim ve Heykel Müzesi Nerede?

Ankara Resim ve Heykel Müzesi, Ankara'nın Altındağ ilçesinde yer almaktadır. Altındağ'ın Ulus semtinde yer alan müze, pazartesi günleri hariç her gün ziyaretçilerini ağırlamaktadır.

Ankara Resim ve Heykel Müzesi'ne Nasıl Gidilir?

Ankara Resim ve Heykel Müzesi'ne gitmek için Kızılay'dan 145, 183, 185, 186, 154, 203, 413 numaralı otobüs hatlarını tercih edebilirsiniz. İnmeniz gereken durak ise Opera durağıdır.

Ulus metro durağında inerek yaklaşık 16-20 dakika yürüyerek de müzeye ulaşabilirsiniz.

Ankara Resim Heykel Müzesi Giriş Ücreti

Ankara Resim Heykel Müzesi'ne giriş ücreti bulunmamaktadır. Müzekart ile ücretsiz girebileceğiniz müzeye yabancı ziyaretçiler için bulunan ücret ise 4 £'dur.

Ankara Resim Heykel Müzesi Yol Tarifi

Ankara Resim Heykel Müzesi'ne gitmek için Kızılay'dan çeşitli otobüslere binebilirsiniz. Ulus metro durağında inerek de kısa mesafe yürüyerek müzeye ulaşabilirsiniz.