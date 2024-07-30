Ankara Roma Hamamı Nerede, Nasıl Gidilir? Roma Hamamı Örenyeri Giriş Ücretli Mi, Müzekart Geçerli Mi?

Büyüleyici mimarisi ve tarihsel önemi ile dikkat çeken Roma Hamamı, M.S. III. yüzyılda inşa edilmiştir ve günümüze kadar korunarak gelmiştir. Türkiye'nin tarihi zenginliklerinden biri olan bu ören yeri ile ilgili en çok sorulan sorular; Ankara Roma Hamamı nerede, nasıl gidilir, Roma Hamamı Ören Yeri giriş ücretli mi, müze kart geçerli mi olmaktadır. İşte Ankara Roma Hamamı Ören Yeri ile ilgili tüm soruların yanıtları.

Ankara Roma Hamamı Tarihi

Ankara Roma Hamamı, Roma İmparatoru Caracalla tarafından M.S. III. yüzyılda inşa ettirildiği düşünülmektedir. Kalıntılardan anlaşıldığı üzere imparator Caracalla rahatsızlanmış ve bir an önce sağlığına kavuşması için bu yapı antik Yunan'da sağlık tanrısı olan Asklepios'a adanmıştır. Zira kazı çalışmalarında Asklepios'un heykeline ulaşılmıştır.

Ankara Roma Hamamı Roma döneminden kalma kalıntılara sahip olmasına rağmen birçok medeniyete ev sahipliği yaptığı anlaşılmaktadır. İlk kez 1937 yılında yapılan kazılarda yapının Frig dönemine kadar uzandığı ortaya çıkmıştır. Yapılan kazı çalışmalarında hamamın ve ören yerinin katmanlarından yapının sadece Frig ya da Roma kalıntısı olmadığı Bizans, Selçuklu ve Osmanlı devletlerinin de buraya hakim olduğu görülmektedir.

Yapı Roma döneminin sosyal yaşamının önemli bir parçası olan hamam kültürünün bir örneğidir. Günümüzde ziyaretçilerine Roma dönemine ait günlük yaşam hakkında bilgi sunan bu tarihi yapı soğukluk (frigidarium), ılıklık (tepidarium) ve sıcaklık (caldarium) olmak üzere üç ana bölümden oluşur.

Ankara Roma Hamamı Ören Yerinin Özellikleri

Ankara Roma Hamamı Ören Yerinin en dikkat çekici özelliklerinden biri, orijinal mimari detaylarının büyük ölçüde korunmuş olmasıdır. Hamamın zemininde kullanılan mozaikler ve hamamın yerden fırınla ısıtma sistemi olan hypocaust, Roma mühendisliğinin ileri düzeyde olduğunu göstermektedir. Ayrıca, hamamın bazı bölümlerinde yapılan kazılar sonucu ortaya çıkarılan heykeller ve diğer arkeolojik buluntular da sergilenmektedir.

Ankara Roma Hamamı Nerede?

Ankara Roma Hamamı, başkentin Altındağ ilçesinde, Ulus semtinde bulunmaktadır. Ulus Meydanı'na yürüme mesafesinde olan Ankara Roma Hamamı Ören Yeri Çankırı Caddesi üzerinde yer alır. Bu tarihi mekân merkezi bir yerde bulunduğundan şehrin her yerinden ulaşım oldukça kolaydır.

Ankara Roma Hamamı'na Nasıl Gidilir?

Ulus'ta bulunan Ankara Roma Hamamı Ören Yeri'ne Kızılay istikameti ile ters istikametten gelen ve Ulus meydanından geçen tüm otobüslerle ulaşım sağlanabilir. Metro ile hamama gelmek de mümkündür. Ankara metrosunun Ulus durağında inerek yürüme mesafesi kat edilir ve hamama ulaşılır. Ulus'a gelen minibüsler de hamama ulaşmak için idealdir. Toplu taşıma dışında hamama ulaşmak isteyenler özel araçlarıyla da buraya gelebilirler. Hamamın yakınında özel otoparklara araçlar park edilebilir.

Ankara Roma Hamamı'nın Girişi Ücretli Mi?

Roma Hamamı Ören Yerine giriş ücretlidir. Giriş ücreti, yetişkinler ve öğrenciler için farklılık göstermektedir. Ayrıca öğretmenler için de indirimli giriş imkanları sunulmaktadır. Güncel giriş ücretleri hakkında detaylı bilgi, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın resmî web sitesinden alınabilir.

Ankara Roma Hamamı'nda Müze Kart Geçerli Mi?

Roma Hamamı Ören Yerine giriş yaparken müze kart geçerlidir. Müze kart, bir yıl boyunca geçerli olup Türkiye genelindeki birçok müze ve ören yerinde kullanılabilir.