Ankara Tren Garı Nerede? Ankara Hızlı Tren Garı Hangi Semtte, Nasıl Gidilir?

Ankara tren garı nerede ya da Ankara gar nerede, yurt içi ulaşımlarda treni tercih edenler açısından önemlidir. Kara yolu ulaşımında otobüsten sonra toplu taşıma aracı olarak tren, en iyi tercihler arasındandır. Bu önemini günümüzde gelişimini devam ettiren hızlı trenler takip etmektedir. Özellikle Ankara hızlı treni konum olarak daha önemlidir. Ankara'da bulunanlar ya da buradan trene binecekler için Ankara hızlı tren garı nerede ve hani semtte soruları, nasıl gidilir sorusu kapsamında önemlidir.

Ankara Tren Garı Nerede?

Şehirlerarası yolculuk yapmak için en iyi ve rahat yollardan biri de demir yollarıdır. Türkiye'de demir yollarının geçmişi çok uzundur. Osmanlı Devleti döneminde başlayan demir yollarının inşası Cumhuriyet Dönemi ile birlikte günümüze kadar artarak devam etmiştir. Günümüzde diğer demir yollarına alternatif olarak hızlı tren ağları da giderek gelişmektedir. Hızlı trenler diğer trenlerden farklı olarak ulaşım süresini daha aza indirmektedir. Bunun yanında bu hızlı tren hatları hemen her yerde olmamakla birlikte diğer şehirlere olan yapım aşamaları ve projeleri de devam etmektedir. Ankara Tren Garı da yapımı Osmanlı Devleti'nde başlayan ve günümüzde de hem normal hem de hızlı trenle hizmet veren bir gardır.

Ankara Garı, Türkiye'nin başkenti Ankara'nın Altındağ ilçesi Hacı Bayram Mahallesi'nde yer almaktadır. Ankara Garı, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları'na ait olan bir hemzemin ana tren istasyonudur. Günümüzde TCDD 2. Bölge Müdürlüğü'ne ev sahipliği yapan ve İstanbul-Haydarpaşa - Ankara Demiryolu'nun bitiş ve Ankara - Kars Demiryolu'nun başlangıç noktası olan garın ilk binası, Osmanlı Anadolu Demiryolları Şirketi tarafından Osmanlı Anadolu Demiryolları için inşa edilerek 31 Aralık 1892'de hizmete girmiştir.

Ankara Hızlı Tren Garı Hangi Semtte ve Nasıl Gidilir?

Ankara Garı, Türkiye'nin başkenti Ankara'nın Altındağ ilçesi Hacı Bayram Mahallesi'nde yer almaktadır. Ankara Tren Garı'na hemen her araçla ve yolla ulaşabilirsiniz. En iyi ve en kolay ulaşım yolları arasına şu seçenekler mevcuttur: