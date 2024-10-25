Ankara Üniversitesi Bölümleri - Ankara Üniversitesi Bölümleri Nelerdir, Hangi Fakülteler Var?

Her sene, ÖSYM ve YÖK tarafından devlet ve özel üniversitelerin taban puanları ve başarı sıralamaları detaylı bir biçimde açıklanmaktadır. Lisans öğrencisi adayları da, üniversite sınavlarına girdikten sonra, bu verilerin ardından tercihlerini yapmaktadır. Ankara Üniversitesi bölümleri de, bu veriler arasındadır. Ankara Üniversitesi bölümleri nelerdir ve Ankara Üniversitesi bünyesinde hangi fakülteler var, hangi alanlarda eğitim verilmektedir gibi soruların cevapları, adayların tercihlerini yapmalarında büyük pay sahibidir...

Ankara Üniversitesi Bölümleri

Ankara Üniversitesi, Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde konumlanmakta olan bir devlet üniversitesidir. Üniversite öğrenci adayları için tercih edilebilecek bir devlet üniversitesi olan Ankara Üniversitesi bölümleri, tercih düşünen kişiler tarafından merak edilmektedir. Ankara Üniversitesi bölümleri arasında; Aküterya Bilimleri, İşletme (Türkçe ve İngilizce), Alman Dili Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, İngiliz Kültürü ve Edebiyatı, Antropoloji, Arap Dili Edebiyatı, Japon Dili ve Edebiyatı, Arkeoloji, Jeoloji Mühendisliği, Kimya, Astronomi ve Uzay Bilimleri, Kimya Mühendisliği, Bahçe Bitkileri, Beslenme ve Diyetetik, Klasik Arkeoloji, Bilgi ve Belge Yönetimi, Kore Dili Edebiyatı, Bilgisayar Mühendisliği, Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım, Latin Dili ve Edebiyatı, Maliye, Matematik, Bitki Koruma, Biyoloji, Okul Öncesi Öğretmenliği, Biyomedikal Mühendisliği, Özel Eğitim Öğretmenliği, Peyzaj Mimarlığı, Coğrafya, Politika ve Ekonomi, Psikoloji, Radyo Televizyon ve Sinema, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Çocuk Gelişimi, Rus Dili Edebiyatı, Diş Hekimliği, Sağlık Yönetimi, Ebelik, Sanat Tarihi, Eczacılık, Sınıf Öğretmenliği ve pek çok bölüm bulunmaktadır...

Ankara Üniversitesi Bölümleri Nelerdir?

Ankara Üniversitesi Bölümleri oldukça çeşitli ve fazladır. Bu bölümlerden bir diğerleri ise şu şekildedir; Sinoloji, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Ermeni Dili ve Kültürü, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği, Sosyal Hizmet, Fars Dili ve Edebiyatı, Felsefe, Su Ürünleri Mühendisliği, Sümeroloji, Süt Teknolojisi, Tarım Ekonomisi, Gazetecilik, Halk Bilimi, Tarla Bitkileri, Tıp, Hukuk, İktisat, Uluslararası İlişkiler, Veterinerlik, İlahiyat, Hititoloji, Hindoloji, Yazılım Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Zootekni, İstatistik, Yunan Dili ve Edebiyatı.

Ankara Üniversitesi'nde Hangi Fakülteler Var?

Sayısız bölüm üzerine eğitim veren Ankara Üniversitesi'ndeki fakülteler şu şekildedir; Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Fen Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Hemşirelik Fakültesi, Hukuk Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, İletişim Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Tıp Fakültesi, Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Veteriner Fakültesi ve Ziraat Fakültesi.