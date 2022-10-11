Ankara Zonguldak Arası Kaç Km Ve Kaç Saat? Uçakla, Otobüsle, Özel Araçla Ankara Zonguldak Kaç Kilometre, Ne Kadar Yakar?

Batı Karadeniz'in popüler şehirlerinden biri olan Zonguldak tarihi dokuları ve doğal güzellikleriyle keşfedilmeyi hak eden illerimizden biridir. Bahar ve yaz aylarında yerli ve yabancı turistleri ağırlayan şehir iş sahası olarak da zengindir. Amaç ne olursa olsun kısa sürelerde ulaşabildiğiniz Ankara Zonguldak arası kaç km ve hangi ulaşım araçlarıyla gidilebilir sizler için bir araya derledik.

Ankara Zonguldak Arası Kaç Kilometre?

Başkent Ankara'dan kolayca ulaşım sağlayabildiğiniz Zonguldak arasındaki mesafe 268,9 km'dir. Anadolu Otoyolu'nu kullanarak 3 saat 15 dakika gibi bir sürede gidebileceğiniz Zonguldak ili için diğer ulaşım şekilleri de kullanılabilir.

Şehir merkezinden başlayan bu tarz yolculuklarda ulaşım süreleri yolun trafiği, mola süresi ve araç hızına bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

Ankara Zonguldak Arası Uçakla, Otobüsle, Özel Araçla Kaç Kilometre?

Ankara Zonguldak arası mesafe karayolu kullanıldığı takdirde 268,9 km iken havayolu ulaşımına da müsaittir. Zamanını yolda geçirmek istemeyen ve kısa sürelerde varış şehrine ulaşmak isteyenlerin tercih ettiği havayolu ulaşımı için iniş noktanız Çaycuma Havalimanı olacaktır.

Genel olarak Ankara Zonguldak arası mesafeyi kat edebileceğiz tüm ulaşım araçlarını süreleriyle birlikte listelersek;