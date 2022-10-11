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Giriş Tarihi: 11.10.2022 10:26 Son Güncelleme: 11.10.2022 10:26

Ankara Zonguldak Arası Kaç Km Ve Kaç Saat? Uçakla, Otobüsle, Özel Araçla Ankara Zonguldak Kaç Kilometre, Ne Kadar Yakar?

Ankara Zonguldak Arası Kaç Km Ve Kaç Saat? Uçakla, Otobüsle, Özel Araçla Ankara Zonguldak Kaç Kilometre, Ne Kadar Yakar?

Şehirlerarası seyahatler ulaşım araçlarının farklılaşmasıyla birlikte daha da yoğunlaştı. Gerek iş gerekse de turizm amaçlı gerçekleştirilen çoğu seyahat otobüs ya da şahsi araçlarla gerçekleştirilirken havayolu ağının genişlemesiyle artık uçaklarda fazlasıyla popüler. Özellikle de Ankara Zonguldak seferlerinin yoğunlaştığı dönemlerde sizlerde bu iki şehir arasında kendinize bir rota oluşturabilirsiniz. Peki, Ankara Zonguldak arası kaç km ve kaç saat sürüyor?

Batı Karadeniz'in popüler şehirlerinden biri olan Zonguldak tarihi dokuları ve doğal güzellikleriyle keşfedilmeyi hak eden illerimizden biridir. Bahar ve yaz aylarında yerli ve yabancı turistleri ağırlayan şehir iş sahası olarak da zengindir. Amaç ne olursa olsun kısa sürelerde ulaşabildiğiniz Ankara Zonguldak arası kaç km ve hangi ulaşım araçlarıyla gidilebilir sizler için bir araya derledik.

Ankara Zonguldak Arası Kaç Kilometre?

Başkent Ankara'dan kolayca ulaşım sağlayabildiğiniz Zonguldak arasındaki mesafe 268,9 km'dir. Anadolu Otoyolu'nu kullanarak 3 saat 15 dakika gibi bir sürede gidebileceğiniz Zonguldak ili için diğer ulaşım şekilleri de kullanılabilir.

Şehir merkezinden başlayan bu tarz yolculuklarda ulaşım süreleri yolun trafiği, mola süresi ve araç hızına bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

Ankara Zonguldak Arası Uçakla, Otobüsle, Özel Araçla Kaç Kilometre?

Ankara Zonguldak arası mesafe karayolu kullanıldığı takdirde 268,9 km iken havayolu ulaşımına da müsaittir. Zamanını yolda geçirmek istemeyen ve kısa sürelerde varış şehrine ulaşmak isteyenlerin tercih ettiği havayolu ulaşımı için iniş noktanız Çaycuma Havalimanı olacaktır.

Genel olarak Ankara Zonguldak arası mesafeyi kat edebileceğiz tüm ulaşım araçlarını süreleriyle birlikte listelersek;

  • Otobüs Firmaları: Ankara Aşti Otogarı'ndan başlayan Zonguldak yolculuğu için günlük olarak yaklaşık 24 sefer bulunuyor. Günün hemen hemen her saatinde bilet bulabildiğiniz bu seferler birden fazla otobüs firmasıyla sağlanıyor. Sefer detaylarına göre Ankara Zonguldak arası mesafe 2 saat 15 dakika ile 4 saat 30 dakika arasında değişkenlik gösterebilir. Firmaların fiyat politikası birbirine çok yakın miktarlar üzerinden ayarlanır.
  • Özel araçla: Şahsi aracınızda gezerek ve kısa molalar vererek ulaşabileceğiz Zonguldak seyahatiniz genel olarak 3 saat sürebilir. Lakin bu süre aracınızın hızı ve duraklama zamanınıza göre değişkenlik gösterecektir.
  • Uçakla: En hızlı ulaşım yolu olarak karşınıza çıkan uçak seyahati için Ankara Esenboğa Havalimanı'nı kullanmanız gerekir. Direkt uçuş denk getirirseniz 15 ila 30 dakikada ulaşım sağlanan Zonguldak için aktarmalı uçuş süreleri güzergaha göre 4-6 saat sürebilir.

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Ankara Zonguldak Arası Kaç Km Ve Kaç Saat? Uçakla, Otobüsle, Özel Araçla Ankara Zonguldak Kaç Kilometre, Ne Kadar Yakar?
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