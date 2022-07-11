Ankara'da Fransızca öğretimine alternatif yeni adres geliyor. Ağustos'ta açılışı yapacak özel anaokulu için kayıt dönemi başladı. Okul fikrinin temellerinin 2019'da atıldığını aktaran Büdüş, "Ankara'da Fransızca eğitim veren tek okul var. Biz de ailelere burada şans verelim istedik. Fransızca bilmeyen anne babaların çocuklarını da alacağız. Çocuğun içinde oldukça başarır. Yeter ki öğretmenler, çocukla kurulan iletişim iyi olsun. Ebeveyn Fransızca bilmese de çocukların yolları açık" değerlendirmesini yaptı.





HAYATA 1-0 ÖNDE BAŞLAYACAKLAR

Eğitime 2 yaştan itibaren başlanacağını söyleyen Büdüş, ilk 6 ayın adaptasyon ve sosyalizasyon dönemi olacağını belirterek, "5-6 ay çocuklar için çok önemli. Fransızca konuştuğumuz için çocuklar otomatik olarak alıp iki dili de hakim olacak. İlkokula başlayınca üçüncü dili de çok rahat öğrenebilirler. Buradaki mezunlarımız hayata 1-0 önde başlayacak. Çocuklar hangi sınava girerse girsin Fransızcayı tam kapasite kullanacak biçimde eğitim alacak. Duygularını paylaşıp kitap okuyabilecek" diye konuştu.



DİL AĞIRLIKLI EĞİTİM

Büdüş, "Eğitim, dil ağırlıklı olacak. Matematik ve beden eğitimi de verilecek. Türkçe de olacak. Anadili pekiştirmezseniz yabancı dil öğrenmesi zor olur. O nedenle Fransızca ve Türkçe bilen öğretmenleri istihdam ediyoruz. Bezi olan çocukları da alacağız. Ailelerin endişeleri olmasın. 08:45'te güne başlayacağız, 15 dakika ailelere ve çocuklara sabah hazırlık süresi vereceğiz. 9'da ders başlayan ders, 15.30'da bitecek" bilgisini verdi.





550 OKUL ARASINA GİRDİ

Fransızca Eğitim Ajansıyla sözleşme imzaladıklarına dikkat çeken Büdüş, öğrencilerin mezun olduklarında uluslararası belgeye sahip olacaklarının altını çizdi. Büdüş, "138 ülkedeki 550 okulun arasına girmiş olduk. Buradan mezun olup öğrenci belgesini alan öğrencilere gittikleri ülkelerde öncelik tanınacak. Çocuk dünya vatandaşı olacak. Kayıt için sıra beklemeyecek" ifadesini kullandı.





MİLLİ PROJE

Okul ücretlerinin Euro ile değil Türk Lirası ile belirleneceğinin altını çizen Büdüş, sabit fiyat uygulayacaklarını, ailelerin korku duymaması gerektiğini vurguladı. Büdüş, ödemelerde 3 taksit yapmayı düşündüklerini, okula milli bir proje olarak baktıklarını ve öğrencilerin temelden yabancı dil eğitimi alması için çaba harcayacaklarını aktardı.