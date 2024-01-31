Ankara’nın Eski İsmi Nedir? Ankara’nın Eski İsimleri ve Tarihleri

Ankara, günümüzde Türkiye'nin kalbinde modern bir metropol olarak varlığını sürdürmektedir. Fakat geçmişte farklı medeniyetlere ve kültürlere ev sahipliği yapmış, farklı isimlerle anılmıştır. Şehirlerin geçmişte sahip olduğu isimler merak edilmektedir. Ankara'nın eski isimleri ise, bu coğrafyanın zengin tarihine ışık tutan önemli ipuçları taşır. Ankara'nın eski ismi nedir, Ankara'nın eski isimleri ve tarihleri konuları tarih dersinin de önemli konular arasında yer almaktadır.
Ankara'nın tarih boyunca farklı uygarlıklar ve farklı dönemlerde değişen isimleri, şehrin zengin ve karmaşık geçmişini yansıtmaktadır. Frigler, Galatlar ve Romalılar döneminde Ankyra olarak anılmıştır. Bu isim, Yunanca "çapa" anlamına gelmektedir. Türklerin Anadolu'ya gelişiyle birlikte Ankara ve Engürü olarak değişime uğramıştır.
Ankara'nın antik dönemdeki adlarından biri, Roma İmparatorluğu'nun etkisi altındaki dönemlerde ve Bizans İmparatorluğu zamanlarında kullanılan "Ancyra" veya "Ankyra"dır. Türklerin Anadolu'ya gelişiyle birlikte Ankara'nın adı "Engürü" olarak değişmiştir. Türklerin etkisi altında şehrin adı "Ankara" olarak da bilinmeye başlamıştır. Osmanlı Devleti döneminde Ankara'nın adı hem "Engürü" hem de "Ankara" olarak kullanılmıştır. 13 Ekim 1923'te Türkiye'nin başkenti ilan edilmesiyle birlikte diğer adların kullanımı sona ermiş, "Ankara" adı resmi olarak benimsenmiştir.