Ankara’nın Eski İsmi Nedir? Ankara’nın Eski İsimleri ve Tarihleri

Ankara, günümüzde Türkiye'nin kalbinde modern bir metropol olarak varlığını sürdürmektedir. Fakat geçmişte farklı medeniyetlere ve kültürlere ev sahipliği yapmış, farklı isimlerle anılmıştır. Şehirlerin geçmişte sahip olduğu isimler merak edilmektedir. Ankara'nın eski isimleri ise, bu coğrafyanın zengin tarihine ışık tutan önemli ipuçları taşır. Ankara'nın eski ismi nedir, Ankara'nın eski isimleri ve tarihleri konuları tarih dersinin de önemli konular arasında yer almaktadır.

Ankara'nın Eski İsmi Nedir?

Ankara'nın tarih boyunca farklı uygarlıklar ve farklı dönemlerde değişen isimleri, şehrin zengin ve karmaşık geçmişini yansıtmaktadır. Frigler, Galatlar ve Romalılar döneminde Ankyra olarak anılmıştır. Bu isim, Yunanca "çapa" anlamına gelmektedir. Türklerin Anadolu'ya gelişiyle birlikte Ankara ve Engürü olarak değişime uğramıştır.

Ankara'nın Eski İsimleri ve Tarihleri Nedir?