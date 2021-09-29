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Giriş Tarihi: 29.9.2021 16:13 Son Güncelleme: 29.9.2021 16:13

Anlam Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir? Anlam Eş Anlamlısı!

Anlam Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir? Anlam Eş Anlamlısı!

Türkçe’de yer alan pek çok kelimenin mana ve tür bakımında tamamen karşılığı olan sözcükler bulunmaktadır. Bu kelimeler arasında şüphesiz en önemlilerin olan anlamın eş anlamlısı olan sözcük merak edilerek Anlam Eş Anlamlısı Nedir? sorusuyla araştırılmaya devam ediliyor. Türk Dil Kurumu (TDK) güncel Türkçe sözlükle birlikte Anlam Eş Anlamlısı Nedir? sorusunun yanıtları.

Türk dilinde yer alan yabancı dillerden geçmiş öz Türkçe'de bulunan çok sayıda kelimenin tür ve mana bakımından birebir aynısı olan ancak yazılış farklılıkları gösteren anlamdaş sözcükleri bulunmaktadır. Eğitim-öğretim kurumlarında öğrencilere okutulan Türkçe dersinde konu olarak yer alan, günlük yaşantımızda konuşma ve yazma dillerinde cümleyi tekdüzelikten kurtarmak, kelime tekrarlarına düşmemek açısından çokça kullanılan kelimelerden birisi olan Anlamın Eş Anlamlısı Olan Sözcük merak konusu olarak, Türk Dil Kurumu (TDK) güncel Türkçe sözlük bilgilerine erişmek amacıyla Anlam Eş Anlamlısı Nedir? sorusu üzerinden yoğun şekilde bilgi edinilmeye çalışılıyor. Merak edilen Anlam Eş Anlamlısı Nedir? sorusu yanıtları, kelime manası ve örnekli açıklamaları şöyle…

ANLAM EŞ ANLAMLISI NEDİR?

Anlam sözcüğünün Türk Dil Kurumu (TDK) güncel Türkçe sözlükte yer alan eş anlamlıları (anlamdaşları);

  • Mana
  • Meal
  • Fehva
  • Deme
  • Mazmun
  • Medlul
  • Valör

sözcükleri olarak açıklanmaktadır.

Kurallı ve anlamlı bir Türkçe cümle kurulduğunda içerisinde yer alan anlam kelimesi yerine yukarıda bulunan kelimelerin eklenmesi sonrasında cümle ve kelime manası ile türünde herhangi bir farklılık meydana gelmeyecektir.

ANLAM NEDİR, NE DEMEK?

TDK (Türk Dil Kurumu) güncel Türkçe sözlük içerisinde yer alan "anlam" kelimesi anlamları ve örnekli açıklamaları şu şekilde;

  • Anlam 1: Herhangi bir sözcük, söz, hareket yahut olgunun insan zihninde oluşturduğu şeydir ve bu sayılanların anımsattığı fikirler, nesneler, mana, meal, fehva, deme, mazmun, medlul, valör anlamlarına gelmektedir.
  • Anlam 2: Bir çıkarımın, oluşturulmuş durumdaki tasarıları fikirlerin, yada ortaya konulmuş bir eserin ifade ettiği her türlü şeye verilen isimdir.
  • Anlam 3: Türk Dil Kurumu (TDK) bilim ve sanat terimleri sözlüğünde yer alan bilgilere göreyse anlam kelimesi, kelimelerin, cümlelerin, şiirlerdeki dizelerin ve bunlara benzer durumdaki söz çeşitlerinin uyandırdığı his, fikir ve yargılar anlamlarına da gelmektedir.

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Anlam Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir? Anlam Eş Anlamlısı!
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