Anlaşma Uyuşma Bulmacada Nedir? Bulmacada Anlaşma, Uyuşma Ne Demek, Cevabı ve Eş Anlamlısı Hangi Kelime?

Bulmaca, yediden yetmişe her insanın çözdüğü bir hafıza oyunudur ve çok sayıda kişi anlaşma uyuşma bulmacada nedir diye sorar. Bulmacada anlaşma ve uyuşma ne demek diyenler için bu ifadelerin eş anlamlısı, genel olarak uzlaşma şeklindedir. Bulmacada uyuşma ile anlaşmanın cevabı ve eş anlamlısı hangi kelime? Türk Dil Kurumu'na göre bu iki kelimenin diğer alternatifleri neler?

Anlaşma Uyuşma Bulmacada Nedir?

Bulmaca, yaygın olarak çözülen zeka ve hafıza oyunlarından biridir. Hafızayı güçlendirdiği ve sözel becerilerin gelişimine katkıda bulunduğundan dolayı, özellikle ileri yaştaki insanlar için oldukça yararlıdır. Bulmacayı bir alışkanlık haline getirenler tarafından çoğu kelimenin eş anlamlısı bilinir. Ancak her zaman her kelimenin eş anlamlısını akılda tutmak mümkün olmayabilir. Bunlardan biri de anlaşma ve uyuşmadır. Bu iki kelimenin bulmacadaki eş anlamlıları ise şu şekildedir;

İtilaf

Antant

Uzlaşma

Bağlaşma

Mutabakat

Uygunluk

Özdeşlik

Muvafıklık

Anlaşma ve uyuşmanın bulmacadaki eş anlamlıları yukarıda belirtildiği gibidir. Bulmacalarda her zaman tek bir anlamı sorulmadığı için bütün seçeneklere göz gezdirmek yararlıdır. Bir kelimenin aynı anlama gelen diğer eş anlamlılarını öğrenmek sadece bulmaca çözmek konusunda değil, aynı zamanda kelime dağarcığının gelişmesinde ve Türkçeyi daha iyi kullanmakta da fayda sağlar. Sözcüklerin hatırlanmasını kolaylaştırırken, nerelerde kullanılmaları gerektiğini öğrenmeye yardımcı olur.

Anlaşma ve Uyuşma Anlamı Nedir?

Anlaşmak, uyuşmak, uzlaşmak, mutabık kalmak, bağlaşmak vb. anlam olarak aynıdırlar. Tarafların ortak amaçlar ve çıkarlar dolayısıyla bir araya gelmelerini ve orta yolu bulmalarını tanımlar. Duygu ve düşünceleri konusunda uyuşan kişiler, kendilerine fayda sağladığı için anlaşır, uyuşur, uzlaşır veya bağlaşır. Dilimizin çok çeşitli olması nedeniyle aynı kavramı izah eden birden fazla terim bulunur. Bunları bilmek, bulmaca çözmede veya farklı bir alanda fayda sağlar.