Anlatım Biçimleri Nelerdir? Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme Yolları Konu Anlatımı ve Örnekleri

Anlatım biçimleri nelerdir sorusu düşüncenin geliştirilmesi ve daha doğru ifade edilmesi için kullanılan yöntemlerdir. Dilbilgisi ekseninde ele alınması gereken bu çalışmalar, öğrenci ve eğiticilerin öğrenmesi ve bilgi sahibi olması gereken bir husustur. Kısacası anlatım biçimleri ve düşünceyi geliştirme yolları eğitimin temelini oluşturur. Anlatım biçimleri örnekleri ve konu ile ilgili merak ettiğiniz her şey yazımızın devamında.

Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme Yolları

Düşünceyi geliştirmek için kullanılan yolların başında 4 temel unsur yer alır. Bunlar aşağıdaki gibidir.

Açıklama

Tartışma

Öyküleme

Betimleme

İnsanlara etkileyici şekilde bir şeyleri anlatmak istiyorsanız bu yöntemlerden herhangi birini ya da birkaç yöntemi kullanabilirsiniz. Anlatım biçimleri ise düşüncenin daha etkili şekilde anlatılması için kullanılan bir yöntemdir. Anlatım biçimleri şunlardır:

Tanımlama

Örneklendirme

Karşılaştırma

Benzetme

Tanık gösterme

Sayısal değerlerden istifade etme

Her bir anlatım biçimi geniş bir yelpaze içerisinde kendini gösterir. Herhangi bir konunun etkili şekilde anlaşılmasını istiyorsanız bu yöntemlerden yararlanabilirsiniz.

Anlatım Biçimleri Nelerdir?

Yukarıda kısaca değindiğimiz anlatım biçimlerinin kısa başlıklar şeklinde açıklamasına da değinmek istiyoruz. Bu tanımlardan yola çıkılarak anlatım biçimlerinin nasıl kullanılması gerektiğine hâkim olunabilir.

Tanımlama: Bir kavram veya varlığın ne olduğunu ifade etme şekli tanımlamadır. Genellikle destan, tarihsel kahramanlıklar ve toplum ile ilgili kavramlar tanımlama yöntemi ile ifade edilir.

Karşılaştırma: Birden fazla varlık ya da kavram arasındaki benzerlik ya da farklılıkların ifade edilme şeklidir. Konuşma ya da yazma işlemlerinde karşılaştırmadan istifade edilebilir.

Örneklendirme: Herhangi bir düşüncenin somut hale gelmesi için örneklendirme yöntemi kullanılır. Bu sayede düşünce daha anlaşılır hale gelecektir.

Tanık gösterme: herhangi bir yazıda, yazarın okuyucuyu ikna etmek için tanınmış ya da toplumda saygı gören kişileri tanık gösterdiği görülür. Yazarın düşüncesinin desteklenmesi bu yöntem ile çok daha kolay olacaktır.

Sayısal değerlerden yararlanma: İstatistikî veriler, bir düşüncenin daha iyi kavranması için başvurulması gereken yöntemlerden biridir. Bunun yanında anket ya da grafiklerden de istifade edilebilir.

Benzetme: Bir kavram ya da varlığın başka bir varlığa benzetilerek ifade edilmesi benzetme olarak ifade edilir. Benzetme de anlatımın ve akılda kalıcılığın olması için çok etkilidir. Yukarıdaki kavramların her biri yazılı ve sözlü anlatımda istifade edilecek yollardan biridir.