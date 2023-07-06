Anna Karenina Karakterleri - Anna Karenina Roman Kahramanlarının İsimleri, Özellikleri ve Karakter Analizi

Tüm dünyada severek okunan Anna Karenina kitabının karakterleri de çok kez konuşulmuştur. Önemli Rus yazarlar arasında yer alan Lev Tolstoy tarafından yazılan bu eser, 1873-1877 yılları arasındaki dönemde bölümler halinde basılmıştır. Farklı karakterleri içerisinde barındıran bu eserde her bir karakterin özellikleri ve karakter analizi dikkat çekmiştir. Edebiyatta da büyük öneme sahip bu roman, üst sınıfa mensup bireylerin yaşadığı birbirinden bağımsız aşk hikâyelerini konu almıştır. Rusya'da farklı mekânlarda geçen bu romana dair araştırma yapan kullanıcılar internete başvurmuştur. Kitap hakkında detaylı bilgiye sahip olmak isteyenler internete başvurmuştur. Anna Karenina isimleri, özellikleri ve karakter analizi hakkında detaylı bilgiler sizlerle.

Anna Karenina Karakterleri

Anna Karenina, ünlü yazar Tolstoy tarafından yazılan ve döneme dair çarpıcı gerçekleri öne süren bir romandır. Farklı karakterlere mensup bu kitapta her bir karakterin çarpıcı özellikleri de okuyucuyu derinden etkilemiştir. Dürüst bir evliliğin mutluluğunun yanı sıra, yasak ilişkinin düş kırıklıklarını anlatan bir özelliğe sahiptir. Bu eserin isminden de anlaşılacağı üzere Anna Karenina ana karakterdir. Olay onun etrafında dönmekte ve pek çok duygu ele alınmaktadır. Zengin ve güzel bir kadın olan Anna Karenina, evli bir adamla beraber yaşar. Genç ve yakışıklı bir genç asker olan Graf Vronsky ile tanıştıktan sonra ise aşık olup, onunla ilişkiye girer. Bununla beraber başlayan olaylarda romanda yer alan diğer karakterler de dikkat çeker. Anna Karenina kitabının kahramanları arasında yer alan, Anna'nın evli olduğu adam Alexei Karenin, Anna'nın kız kardeşi Doly Oblonsky ve onun evli olduğu adam Stiva Oblonsky gibi pek çok çarpıcı karekterin özelikleri dikkat çekmiştir.

Anna Karenina Kahramanlarının Özellikleri ve Karakter Analizi

Anna Karenina Romanı kişileri ile dikkat çeken bir yapıya sahiptir. Tolstoy tarafından yazılan bu eser, 1870'lerin Rusya'sında geçer. Bu kitabın dikkat çeken özellikleri ve karakter analizi internette de araştırılmıştır. Bu romanda birçok karakter bulunur. Bunlar arasında yer alan çarpıcı karakterlerin özellikleri ise şu şekildedir;

Anna Karenina: Romanın adını taşıyan ana karakter, genç, zengin ve güzel bir kadındır. Evli bir adamla çocuklu ilişki yaşasa da daha sonra karşısına çıkan genç askere aşık olur. Genç adamla birlikte olmaya başladığında kontrolünü kaybetmeyi başarmıştır.

Alexei Karenin: Anna'nın evli olduğu adam, bir bürokrattır ve kadınlardan pek haz etmez. Anna'nın tutkularına karşılık oldukça soğuk bir yapısı vardır.

Konstantin Levin: Bir diğer ana karakter olan bu kişi bir toprak sahibidir.

Vronsky: Anna'nın aşık olduğu genç askerdir. Anna ile doyumsuz bir sevgi beslemeye başlar.

Dolly Oblonsky: Ana karakterin kız kardeşidir ve hayatında evlilik sorunları vardır.

Stiva Oblonsky: Dolly'nin evli olduğu adamdır. Eşiyle olan evlilik sorunlarının simgesidir.