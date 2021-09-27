Anne Eş Anlamlısı Nedir? Anne Kelimesinin Eş Anlamlısı

'Anne' kelimesinin 2 tane eş anlamlısı bulunmaktadır. Bu kelimeler cümle içinde anne yerine kullanılabilir. Eş anlamlı kelimeleri kimi hobi niyetine ezberlerken kimileri kelime dağarcığını geliştirmek ve konuşmasına farklılık katmak için yapar. Peki, anne kelimesinin eş anlamlısı nedir?
ANNE KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI
Bu iki kelime de cümle içinde 'anne' kelimesi yerine kullanılabilmektedir. Kelimelerin anlamları aynı olduğu için cümlede anlatım bozukluğu yaşanmaz.
Anne kelimesinin İngilizce dilindeki karşılığı ise "mother" ve "mom" kelimeleridir.
ANNE KELİMESİNİN ANLAMI
Anne kelimesinin Türk Dil Kurumu güncel Türkçe sözlüğe göre anlamı şudur:
ANNE KELİMESİ CÜMLE İÇİNDE ÖRNEK KULLANIM
ANNENİN EŞ ANLAMLISI CÜMLE İÇİNDE ÖRNEK KULLANIM