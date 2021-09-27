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Giriş Tarihi: 27.9.2021 10:05

Anne Eş Anlamlısı Nedir? Anne Kelimesinin Eş Anlamlısı

Anne Eş Anlamlısı Nedir? Anne Kelimesinin Eş Anlamlısı

Anne, her bebek ve çocuğun hayatında büyük önem taşıyan bir figürdür. Çoğu insanın belki de söylediği ilk kelime ‘anne’ olmaktadır. Öz Türkçe bir kelime olan anne kelimesinin eş anlamlısı da araştırılmaktadır. Anne eş anlamlısı nedir?

'Anne' kelimesinin 2 tane eş anlamlısı bulunmaktadır. Bu kelimeler cümle içinde anne yerine kullanılabilir. Eş anlamlı kelimeleri kimi hobi niyetine ezberlerken kimileri kelime dağarcığını geliştirmek ve konuşmasına farklılık katmak için yapar. Peki, anne kelimesinin eş anlamlısı nedir?

ANNE KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI

  • Ana (Öz Türkçe bir kelimedir.)
  • Valide (Arapçadan dilimize geçmiştir.)

Bu iki kelime de cümle içinde 'anne' kelimesi yerine kullanılabilmektedir. Kelimelerin anlamları aynı olduğu için cümlede anlatım bozukluğu yaşanmaz.

Anne kelimesinin İngilizce dilindeki karşılığı ise "mother" ve "mom" kelimeleridir.

ANNE KELİMESİNİN ANLAMI

Anne kelimesinin Türk Dil Kurumu güncel Türkçe sözlüğe göre anlamı şudur:

  • Çocuğu olan kadın, valide, kocakarı, nene, aba.
  • Yavrusu olan dişi hayvan.

ANNE KELİMESİ CÜMLE İÇİNDE ÖRNEK KULLANIM

  • Anneme aldığım doğum günü hediyesi onu çok mutlu etmişti.
  • Birkaç aydır görmediği annesini özlemiş olacak ki akşam yemeğine çağırdı.
  • Bir çocuğun yetiştirilmesinde en büyük rolü oynayan kişi annesidir.

ANNENİN EŞ ANLAMLISI CÜMLE İÇİNDE ÖRNEK KULLANIM

  • Anası onun için her türlü cefayı çekmiş ama çocuk hayırsızın teki oluvermişti.
  • Anam dışında kimsenin beni sevmediğini hissediyordum.
  • Validenizin ellerinden öpüyor, bir an önce görüşmeyi arzu ediyorum.

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Anne Eş Anlamlısı Nedir? Anne Kelimesinin Eş Anlamlısı
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