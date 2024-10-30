Anne Kedi Yavrusunu Kaç Günde Unutur? Anne Kediler Yavrularından Ayrılınca Üzülür Mü?

Tahminen milattan önce 1500 senesine tarihlenen kedilerin evcilleştirilmesi, günümüze kadar ulaşmış ve kişiler, kedilerle artık aynı evi paylaşır duruma gelmiştir. Bu durumda da, doğal olarak, kediler ile ilgili tüm detayları, bilinmeyenleri ve bilgileri toparlayarak; bilinçli bir kedi sahibi olmak bu kişilerin isteğidir. Ayrıca, anne kediler yavrularından ayrılınca üzülür mü gibi daha sosyal ve duygusal soruların cevabını, kedi sahiplerinin yanı sıra, çocuklar da merak etmektedir. Anne kedi yavrusunu kaç günde unutur diye düşünebilen bir çocuk için, yavru kediyi sahiplenme isteği doğabilir, onunla farklı bir bağ kurabilir...

Anne Kedi Yavrusunu Kaç Günde Unutur?

Anne kediler yavrularını unutabilir, ancak emziren anne kediler, diğer anne kedilerden biraz daha uzun sürede kendi yavrularını unutmaktadır. Ayrıca, yavrular yaklaşık olarak on iki haftalık oldukları vakit, yavru kayıp olur ise, anne kedi hiç zaman kaybetmeden bebeğini aramaya başlar. Fakat bu davranış ve karar yalnızca bir kaç gün sürdükten sonra son bulur. Anne kedi bu süreçte yavrusunu bulamasa bile kısa sürede normale dönerek yaşamına devam eder. Fakat tüm bunların yanı sıra, on haftadan evvel yahut yavru sütten kesilmeden evvel anne kedi yavrularından uzakta kalırsa, veya yavrusunu kaybederse; anne kediler yavrularını uzun süre aramaktadır.

Anne Kediler Yavrularından Ayrılınca Üzülür Mü?

Genel olarak kedilerin duyguları anlamlandırılamadığı için, özellikle anne kedilerin duygusuz veya acımasız olabileceği düşünülebilir. Fakat kesinlikle bu durum böyle değil, anne kedilerin zannedilenden de fazla duygusal olduğu gerçeği aşikardır. Örneğin; bir anne kedi, kendi yavrusuna veda etme vakti geldiğinde, fazlasıyla duygusal olabilir ve hatta yas tutabilir. Bu duygu da oldukça doğaldır, çünkü; anne kedi yavrusunu yetiştirip büyütmek için çok çaba harcar ve onu uzun süre emzirir. Anne kediler yavrularının yasını tutmakla beraber, ondan ayrıldıklarında bazı durumlarda kendi yavrularını aramaya bile çıkabilir.