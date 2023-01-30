Anomi Nedir? Sosyoloji Terimi Anomi Ne Demek, Örnekleri Neler?

Anomi nedir sorusu bu konuya ilgi duyan kullanıcılar tarafından araştırılmıştır. Toplumun bireyle sosyal bağının kopması anlamını ifade eden anomi, sosyolojide önemli kavramlardan birisidir. İlk kez Fransız sosyolog Emile Durkheim tarafından kullanılan anomi kelimesi, birey ile toplum arasında çatışma yaşanması ve böylece toplum normlarının geçerliliğini yitirmesi anlamlarına da gelir. Suç teorilerinde de çok sık karşılaşılan anomi tanımı nedir sorusu karşımıza çıkacaktır. Sosyoloji öğrencileri tarafından da araştırılan anomi kavramının ne demek olduğu merak edilmiştir. Sosyoloji terimi olan anomi ne demek ve örnekleri neler? Yazımızın devamında bu konuya dair bilgilere yer verdik.

Anomi Nedir?

Kuralsızlık anlamına gelen anomi kavramı, sosyolojide büyük yer edinmiştir. Çeşitli nedenlerden ötürü toplumsal kuralları ve yasaları yok saymak anlamına gelen anomi, suç oranlarını da arttırmaktadır. Toplumsal uyumsuzluğu da vurgulayan bu kavram, ünlü Fransız sosyolog Emile Durkheim tarafından geliştirilmiştir. Birey, yasalara uymasına rağmen ideallerini geliştirememesi durumunda bağlı olduğu değerleri ile toplumsal normlar arasında çatışma yaşanır. Birey kuralların dışına çıktığı ve toplumla çatışma yaşadığı durumda anomi ortaya çıkacaktır.

Sosyoloji Terimi Anomi Ne Demek?

Sosyoloji terimi olarak bilinen anomi kavramının ne demek olduğu merak edilen konular arasındadır. Toplumda belirsizlik durumlarında ortaya çıkan anomi, sosyal uyumsuzluğun da bir sonucudur. Birey ile toplum arasındaki ilişkinin de zayıfladığı ve kuralların geçersiz olduğu durumlarda normsuzluk durumu da ortaya çıkacaktır. Toplumsal kuralların yaptırım gücünü yitirmesi ve normların devre dışı kalması durumlarında anomi görülür. Emile Durkheim'in İntihar adlı çalışmasında popüler hale gelen anomi, sosyal kural eksikliği değil, bireysel ve toplumsal normlar arasındaki uyuşmazlık sonucu ortaya çıkmıştır. Aşırı kuralcı toplumlarda bireyselliğin yitirilmesi de intihar oranında büyük etkidir.

Türkiye'de Anomi Örnekleri

Anomi kavramı bireyin kendisine yabancılaşmasını da doğuracaktır. Kuralsızlık olarak bilinen anominin Türkiye'deki örnekleri de yaygındır. Kültürel yozlaşmayı da meydana getiren anomide kişi aldığı eğitimin ve entelektüel seviyesinin bir işe yaramadığını görebilir. Özellikle belirli kişilere sağlanan imtiyazlar şansa ve çevreye bağlı olduğu taktirde anominin görülmesi de yüksektir. Başarının yerini maddi gücün aldığı durumlarda anonimin sonuçları daha yıkıcı hale gelecektir.