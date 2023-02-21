Anorganik Kimya Nedir? Anorganik Kimya Neyi İnceler ve Nerede Kullanılır?

Anorganik kimya nedir, karbon - hidrojen bağı içermeyen yani kısacası organik olmayan bileşenlerin özelliklerini ve kimyasal davranışlarını incelemekle ilgilenen bilim dalı olarak akıllarda yer edinmiştir. Diğer adıyla inorganik kimya olarak da bilinmektedir. Ancak çoğu zaman organik ve anorganik kimyasal maddelerin birleşmiş biçimde bulunmaktadır. Bu maddeleri ise organometalik kimya incelemektedir. Anorganik kimya neyi inceler, anorganik bileşikler neler aşağıda anlatılmaktadır.

Anorganik Kimya Nedir?

Anorganik kimya nedir; canlıların kendi bedenlerinde sentezleyemeyip, dışarıdan hazır olarak aldıkları bileşikler olan inorganik bileşiklerin özellikleri, davranış biçimleri ve yapıları hakkındaki meselelerle ilgilenen kimya dalı olarak bilinmektedir. Bahsedilen bu alan, C-H bağları içermeyen tüm kimyasal bileşikleri kapsamaktadır. Dünya'nın kabuğunda yer alan cansız madde ve mineralleri bununla beraber organik olmayan maddelerin özelliklerini de incelemektedir. Anorganik kimya neyi inceler, anorganik kimyanın uygulama alanlarından birkaçı şu şekildedir; kataliz, pigmentler, kaplama tıp, tarım ve yakıt olarak sıralanmaktadır. Bu alanda gerçekleştirilen çalışmalar inorganik elementlerin davranışlarının tespit edilmesini sağlamaktadır. Atık sulardan elde edilen metallerin arıtılması, maden filizlerinin analiz edilmesi ve toprağın işlenmesi gibi esnalarda da anorganik kimyadan faydalanılmaktadır.

Anorganik Kimya Neyi İnceler ve Nerede Kullanılır?

Anorganik kimya neyi inceler konusu şu şekilde anlatılmaktadır; anorganik kimya ya da anorganik kimya; organik olmayan, yani karbon-hidrojen bağı içermeyen bileşiklerin özelliklerini ve kimyasal davranışlarını izleyen ve inceleyen kimya dalı olarak nitelendirilmektedir. Anorganik bileşikler neler, anorganik endüstriyel üretim prosesleri, malzeme bilimi, katalizörler, yarı iletken ve süper iletkenler, toprak-tarım, tıp, çevre bilimleri, inşaat, maden-metalürji, nanoteknoloji gibi birçok alanda anorganik kimya aktif bir şekilde faydalanılan bir temel kimya bilimidir.