Antagonist Nedir? Felsefede ve Edebiyatta Antagonist Ne Demek, İlk Ne Zaman Kullanıldı?

Özellikle sinema sektöründe çok sık karşılaşılan antagonist kavramının ne demek olduğu merak edilmiştir. Sinema ve sanat alanının dışında felsefede de yer verilen bu kavramın ilk kullanımı Aristoteles'in Poetika adlı eserinde görülmüştür. Yunanca bir terim olan antagonist nedir sorusuna cevap arayan kullanıcılar, internete başvurmuştur. Bu kelimenin bir zıttı olan protagonist sözcüğü de yer almıştır. Karakterler üzerinde belirli bir anlamı olan bu kavram farklı alanlarda önemli bir yere sahiptir. Peki felsefede ve edebiyatta antagonist ne demek, ilk ne zaman kullanıldı? Bu yazımızın devamında kavramla ilişkili merak edilenlere yer verdik. Antagonist nedir sorusuna dair bilgiler...

Antagonist Nedir?

Antagonist nedir sorusu kullanıcıların çok sık araştırdığı konulardan birisidir. Sinema sektöründe kötü karakter olarak bilinen bu kavram genel anlamda karşı kişi olarak kullanılır. Bu kavramın kullanımı edebiyatta, sanatta ve felsefede de yer almıştır. Filmlerde veya kitaplarda iyiyi engelleyip kötülüğe hâkim olan karakterlere antagonist denilmiştir. Sadece film veya kitapta değil günlük dilde de kullanılan antagonist kavramına dair farklı örnekler karşımıza çıkacaktır.

Felsefede ve Edebiyatta Antagonist Ne Demek?

Antagonist kavramının felsefe ve edebiyattaki karşılığı da kullanıcılar tarafından araştırılmıştır. Felsefe de çok sık kullanılan antagonist kavramı ilk olarak Aristoteles tarafından ortaya çıkmıştır. Onun poetika adlı eserinde kullanılan bu kavram, felsefede de büyük yer edinmiştir. Antagonist, bir kurguda ana karakteri engellemekle yükümlü kişidir. Bu terim karşı kişi, Muhalif düşman olarak da bilinir. Marksizmin kurucusu Karl Marx'ın "Antagonizm ile yaratmak, üretmek" şeklinde tanımladığı bu kavram ile kapitalizmin sömürüyü arttırarak kendi antagonistlerini yani karşıtlıklarını üretmesi olduğunu ileri sürer. Bu durum kapitalizmin lehine iken, sosyalizmin aleyhinedir. Bu kavram edebiyatta da özellikle roman karakterleri üzerinden karşılaşmak mümkündür.

Edebiyatta Antagonist Ne Anlama Gelir?

Edebiyatta antagonist ne anlama gelir sorusu kullanıcılar tarafından araştırılmıştır. Edebiyatta özellikle romanlarda kötü karakter anlamına gelecektir. Başkarakter çevresinde antagonistler sürekli onlara karşı cephe kurarlar. Başkarakter antagonist kişilerle sürekli mücadele eder. İyilikten çok kötülükten yana olan bu karakterler hile veya şiddete de başvururlar. Edebiyat dünyasında antagoniste örnek olarak Faust ve Times Arrow örnek verilebilir.