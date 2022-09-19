Antalya Antik Kent İsimleri- Antalya’da Kaç Antik Kent Vardır? - İsimleri Neler?

İşte Antalya'ya gittiğiniz zaman görmeden dönmemeniz gereken antik kentler…

''Antalya'da kaç antik kent vardır?'' sorusu Antalya antik kent rotasına yön vermek isteyenler için mutlaka yanıtlanması gereken bir sorudur. İlkçağdan günümüze kadar gelmiş ve kent özellikleri taşıyan yapılar bütününe antik kent denir. Ülkemiz antik kentler açısından çok zengin bir ülkedir ve bu antik kentlerimiz ülkemizin kültür turizminde önemli yer tutar. Antalya tarih öncesi çağlardan beri birçok medeniyete ev sahipliği yaptığından dolayı antik kentlerimiz açısından oldukça zengin bir ilimizdir. Yaz aylarında yabancı turistlerin en gözde şehirlerinden olan Antalya, antik zenginlikleri sayesinde sadece yaz aylarında değil yılın diğer mevsimlerinde de yerli ve yabancı turistlerin uğrak şehirlerinden bir tanesidir. ''Antalya'da görülmesi gereken antik kentler hangileridir?'' sorusunun cevabını alacağınız bu içerik sizin rehberiniz olacak.

Antalya'daki Antik Kentler

Günümüzde yapılan arkeolojik kazılar sayesinde Antalya'da yaşamın günümüzden 40.000 yıl öncesine dayandığı tahmin edilmektedir. M.Ö 2000 yılından bu yana Antalya topraklarında; Hititler, Pamphylia, Lykia, Kilikya, Pers, Antigonos, Ptolemais, Selevkos, Bergama Krallığı medeniyetleri yaşamıştır. Bunlardan sonra Roma Devleti kontrolüne geçen Antalya, 1207 yılında Selçuklular tarafından Türk topraklarına katılmıştır. Tarihin her döneminde bir medeniyete ev sahipliği yapmış olan bu topraklarda çok sayıda antik kent bulunmaktadır.

Antalya'daki Antik Kentlerin Adları

Aspendos Antik Kenti

Amfi tiyatrosu ile ünlü bu antik kent Antalya'nın en çok ziyaret edilen antik kentlerinden bir tanesidir. M.Ö 2000 yılında Akalar tarafından inşa edilen Aspendos'un meşhur amfi tiyatrosu M.S 2. Yüzyılda Romalılar tarafından yapılmıştır. Romalılar tarafından yapılmış tiyatro yapıları arasından günümüze kadar en iyi korunmuş yapılardan sayılabilir. Bu antik tiyatro konserler ve tiyatrolar gibi kültürel etkinlikler için de kullanılmaktadır.

Patara Antik Kenti

Antalya'nın Kaş ilçesinde bulunan bu antik şehir Likya'nın en önemli merkezlerinden bir tanesidir. Ksanthos Vadisi'nin denize açılan tek noktası olması Patara'yı özel kılan önemli noktalardan bir tanesidir. Patara'ya gittiğinizde Modestus Zafer Tankı'nı, Büyük Kilise'yi, Likya Birliği Meclis Binası'nı ve kentin diğer ucundaki Kurşunlu Tepe'ye yaslanmış tiyatroyu ziyaret etmeyi unutmayın.

Perge Antik Kenti

Antalya'nın Aksu ilçesinde yer alan Perge Antik Kenti Romalılar tarafından inşa edilmiştir. Mermer heykeltıraşlığı ile ünlü olan bu antik kent, döneminin özelliklerini taşıyan düzenli mimari yapısıyla da dikkat çekmektedir. Yunan-Roma dönemi özelliklerini taşıyan bir tiyatro binası barındıran bu antik kente gittiğinizde kentin mimari özelliklerini taşıyan hamamlar görebilirsiniz.

Olympos Antik Kenti

Beydağları-Olimpos Milli Parkı sınırları içinde bulunan Olympos Antik Kenti Helenistik dönemde inşa edilmiştir. Döneminin en önemli liman kentlerinden biri olan Olympos'un en önemli yapılarından biri tapınak kapısıdır. Antalya'da bulunan Olympos Antik Kenti, tarihi güzelliklerinin yanı sıra günümüzde kampçıların ve doğa severlerin uğrak noktalarından birisi olmuştur.

Side Antik Kenti

Manavgat'ın güneyinde bulunan Side Antik Kenti, içinde bulunan çok sayıda kültürel yapısıyla ziyaretçilerine tarihi adeta yeniden yaşatıyor. Tarihin bilinen ilk metropolü olma özelliğini de taşıyan Side Antik Kenti'ne gittiğinizde Apollon Tapınağı'nı, büyük ve ihtişamlı kent kapısını, hamamlarını ve agorası ve eski evlerini mutlaka ziyaret etmenizi öneririz.

Phaselis Antik Kenti

Antalya'nın batısında Kemer ilçesinde bulunan Phaselis Antik Kenti Rodoslular tarafından kurulmuştur. Konumu ve yapıları sebebiyle önemli bir liman kenti olduğu düşünülen Phaselis'in bugünlere ulaşan en önemli yapısı su kemerleridir. Denize kıyısı olması sebebiyle günümüzde sadece kültür turizmine değil yaz turizmine de katkısı olan bir kenttir.

Arykanda Antik Kenti

Antalya'nın Finike ilçesinde bulunan Arykanda'nın tarihinin M.Ö 5000'li yıllara dayandığı düşünülüyor. Kat kat teraslar üzerine inşa edilmiş bu antik kentte 3. yüzyıla uzanan kaya mezarları, gymnasium, hamamlar, tiyatro, odeon, stadyum, agora görülmesi gereken önemli yapılardandır. Akropolde bulunan Traianus ve Helios tapınakları ile Nal Tepe'deki bazilika, doğu nekropolünde bulunan kiliseyi görmeyi de unutmayın!

Limyra Antik Kenti

Antalya'nın Finike ilçesinde bulunan Limyra, iyi derecede korunmuş bir amfi tiyatroyu sınırları içerisinde barındırıyor. Akropol, iç kale ve aşağı kaleden oluşan bu antik şehir yüzlerce kaya mezarı ile görülmeye değer bir kültür merkezi.

Myra Antik Kenti

Antalya'nın Demre ilçesinde bulunan Myra Antik kenti sahip olduğu tarihi değerlerin yanı sıra muhteşem doğasıyla ziyaretçilerine unutulmaz anlar yaşatıyor. Likya'nın en önemli yapılarından biri olan Artemis Tapınağı Myra Antik Kenti içerisinde bulunuyor. Myra'nın liman kenti olarak bilinen Andriake Antik Kenti ise Likya hakkında daha fazla şey öğrenmek isteyen tarih severlerin mutlaka görmesi gereken bir yer.

Sillyon Antik Kenti

Antalya'nın Serik ilçesinin sınırları içerisinde bulunan Sillyon Antik Kenti günümüze ulaşırken deformasyon seviyesi yüksek olan yapılaşmalardan sayılabilir. Troya Savaşı'ndan hemen sonra kurulan kentte bugünlere kadar ulaşabilen az sayıda yapı vardır. 8000 kişilik bir tiyatro, Bizans kilisesi, sarnıç ve Selçuklulardan kalan bir cami günümüze ulaşabilmiş az sayıdaki yapılar arasındadır.

Termessos Antik Kenti

Güllük Dağı eteklerinde bulunan Termessos Antik Kenti ülkemizin en iyi korunmuş antik kentlerinden bir tanesidir. İçerisinde bulunan Termessos Kaplıcaları sayesinde Milli Park kapsamında bulunan bu antik şehir, amfi tiyatrosunun manzarasıyla ziyaretçilerine görsel şölen yaşatıyor.

Simena Antik Kenti

M.Ö 4000 yılına kadar tarihinin uzandığı düşünülen Simena Antik Kenti, Kekova Adası'nın karşısında bulunuyor. Kara yoluyla ulaşımın mümkün olmadığı Simena'da çok sayıda tipik Bizans yapısı ziyaretçilerini bekliyor.

13. Xanthos Antik Kenti

Antalya'nın Kaş ilçesinde bulunan Xanthos Antik Kenti, 1800lü yıllarda keşfedilmiştir. Tarihinin M.Ö 8. yüzyıla kadar dayandığı düşünülen bu antik kent, UNESCO'nun miras listesinde yer almaktadır. Günümüze kadar ulaşmayı başarabilen taş kaplamalı caddesi Xanthos'un önemli yapıları arasında bulunur. Ek olarak çok sayıda Roma anıt mezarı, tiyatro, saray ve agorası görülmeye değer yapılar arasındadır.

Selge Antik Kenti

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bulunan Selge Antik Kenti Psidya döneminde inşa edilmiştir ve dönemin en önemli yapılarındandır. Şehrin surları ve akropolis dışındaki çoğu yapısı günümüze ulaşmayı başaramamış olsa da bazı eserlerin kalıntıları hala yerinde duruyor.

Rhodiapolis Antik Kenti

Kumluca ilçesinin kuzeyinde bulunan Rhodiapolis Antik Kenti'nin dört bir yanı antik dönem yapılarıyla dolu. Deniz seviyesinden epey yüksek olmasına ve zorlu coğrafik koşullarına rağmen kentte kurulan şehircilik sistemi Rhodiapolis'in en önemli özelliklerinden. Cadde ve sokakları dışında yapılaşmanın yoğun olduğu bu antik kentte tüm yapılar arasında kusursuz şekilde tasarlanmış bir organik bağ bulunuyor.

İotape Antik Kenti

Alanya-Gazipaşa Karayolu üzerinde yer alan İotape Antik Kenti'ni oluşturan yapıların büyük kısmı günümüze kadar ulaşmayı başaramamış. Bu tahribatta iklim koşulları ve kentin bir kısmının deniz yamacında olmasının etkisi çok büyük. Yine de İoatepe Antik Kenti, Antalya turunuzda rotanızda olması gereken merkezlerden biri.

Lyrboton Antik Kenti

2000 yıldan daha uzun zamandır zeytinyağı üretiminde çok önemli olan Lyrboton Antik Kenti, Antalya'nın Kepez ilçesinde bulunuyor. Antik kent içerisinde bulunan yazıtlardan elde edilen bilgilere göre Lyrboton Antik Kenti'nin zeytinyağı üretimi yapılan en kapsamlı üretim yerleşimi olduğu biliniyor. Görülmeye değer bir de çarşısı olan bu antik şehir ziyaretçilerini bekliyor.

Selinus Antik Kenti

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde bulunan Selinus Antik Kenti döneminin en önemli liman kentlerinden biridir. Katmanlı medeniyet tarihi yapısıyla çok sayıda uygarlıktan izler bulabileceğiniz bu antik kentte akropol, büyük ve küçük hamamlar, su kemerleri, kilise, Şekerhane, agora ve anıtsal mezarlar bulunuyor.

Lyrbe Antik Kenti

Manavgat ilçesinin sınırları içerisinde bulunan bu antik kentte sadece tarihi güzelliklerle değil Oymapınar Baraj Gölü'nün benzersiz manzarasıyla da mutlu olacaksınız. Helenistik, Roma ve Bizans dönemlerine ait çok sayıda kalıntının bulunduğu bu antik kentte çok sayıda yapı sizi tarihin en derinlerine götürecek. Lyrbe'nin en önemli yapılarından olan Yedi Bilgeler Mozaiği'ni görmek isterseniz rotanıza Antalya Arkeoloji Müzesi'ni de eklemelisiniz.

Syedra Antik Kenti

M.Ö 7. yüzyılda inşa edildiği düşünülen Syedra Antik Kenti Alanya ilçe merkezinin güneydoğusunda bulunuyor. Kıyıdaki konumuyla beraber çok önemli bir liman kenti olan Syedra'ya gittiğinizde hamam, mozaik kalıntıları ve tiyatro görebilirsiniz.