Antalya Atatürk Evi ve Müzesi Nerede, Nasıl Gidilir? Antalya Atatürk Evi ve Müzesi Giriş Ücreti ve Yol Tarifi

Antalya Atatürk Evi Müzesi, hem Atatürk'ün hayatına dair önemli bilgiler sunmakta hem de o dönemin Antalya'sını daha yakından tanıma fırsatı sağlamaktadır. Müzenin içinde, Atatürk'ün kaldığı odalar ve çalışma odası gibi alanlar bulunmaktadır. Ayrıca, Atatürk'ün Antalya'ya yaptığı ziyaretleri ve yaşanan olayların belgeleri de sergilenmektedir. Antalya Atatürk Evi ve Müzesi nerede, nasıl gidilir, yol tarifi ve giriş ücreti ise sıkça sorulan sorulardır.

Antalya Atatürk Evi Müzesi Nerede ve Nasıl Gidilir?

Antalya Atatürk Evi Müzesi, Antalya'nın Muratpaşa İlçesi'ne bağlı Haşimişcan Mahallesi, Işıklar Caddesi'ndedir. Burası, Antalya'nın tarihi ve turistik bir bölgesidir ve müze de bu bölgenin içinde bulunmaktadır. Haşimişcan Mahallesi'ndeki Işıklar Caddesi'nde bulunan Antalya Atatürk Evi Müzesi, şehir merkezine yakın bir konumdadır ve ulaşımı oldukça kolaydır.

Antalya'nın tramvay hattını kullanarak "Muratpaşa" veya "İsmetpaşa" duraklarında inebilirsiniz. Bu duraklardan Işıklar Caddesi'ne yürüyerek kısa sürede ulaşabilirsiniz.

Yeni tramvay hattı (AntRay) Işıklar Caddesi'ne oldukça yakındır.

Şehir içi otobüs hatlarından CV14, KC06, KL08, TC16, KL08G ve 998 gibi otobüsler Işıklar Caddesi'ne yakın duraklardan geçer. Otobüslerin güzergah bilgilerini kontrol ederek en uygun otobüsü tercih edebilirsiniz.

Otobüs durakları Işıklar Caddesi'ne yürüme mesafesindedir.

Antalya şehir merkezinden Işıklar Caddesi'ne araçla ulaşmak oldukça kolaydır. Atatürk Caddesi'ni kullanarak Haşim İşcan Mahallesi'ne doğru ilerleyebilirsiniz.

Navigasyon kullanarak "Işıklar Caddesi" hedefini belirleyebilir ve bu yönde ilerleyebilirsiniz.

Işıklar Caddesi'nde veya çevresinde çeşitli otopark alanları bulunmaktadır. Cadde üzerindeki veya yakınındaki otoparklara aracınızı park edebilirsiniz.

Antalya şehir merkezinden yürüyerek Işıklar Caddesi'ne ulaşmak mümkündür. Kaleiçi bölgesinden veya Cumhuriyet Meydanı'ndan yürüyerek kısa sürede Işıklar Caddesi'ne varabilirsiniz.

Yürüyüş esnasında diğer turistik ve tarihi bölgeleri de görme şansınız olur.

Antalya Atatürk Evi ve Müzesi Giriş Ücreti Ne Kadar?

Antalya Atatürk Evi ve Müzesi, haftanın Pazartesi'den Cuma'ya kadar her gün saat 09:00 ile 18:00 arasında ziyaretçilere açıktır. Müze, Cumartesi ve Pazar günleri ise ziyarete kapalıdır, bu günlerde müzeyi ziyaret edemezsiniz. Giriş ise ücretsizdir ve girişte herhangi bir miktar talep edilmemektedir. Antalya Atatürk Evi Müzesi, aslında Mustafa Kemal Atatürk'ün Antalya'yı ziyaret ettiği dönemlerde kaldığı evlerden biridir. Müze, hem Atatürk'ün hatırasını yaşatmak hem de şehrin kültürünü tanıtmak amacıyla çeşitli objeler ve belgeler sergilemektedir.