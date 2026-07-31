Antalya Bilim Üniversitesi deneyimle geleceği buluşturuyor

Üniversite tercihi, yalnızca bir bölüme yerleşmekten ibaret değil. Tercih edilen üniversitenin sunduğu akademik olanaklar, uygulama imkânları, kampüs yaşamı ve mezuniyet sonrası kariyer fırsatları da adayların geleceğini şekillendiriyor. Antalya Bilim Üniversitesi de güçlü akademik kadrosu, uygulama odaklı eğitim anlayışı, uluslararası yapısı ve öğrenciyi merkeze alan yaklaşımıyla gençleri iş hayatına hazırlayan eğitim modeliyle öne çıkıyor. Antalya'da bulunan üniversite, öğrencilerine yalnızca akademik bilgi değil; farklı kültürlerle bir arada yaşayabilecekleri, sosyal ve mesleki yönlerini geliştirebilecekleri çok yönlü bir üniversite deneyimi sunmayı hedefliyor.

GÜÇLÜ AKADEMİK KADRO

Üniversitenin eğitim anlayışının temelini alanlarında uzman akademisyenlerden oluşan güçlü kadro oluşturuyor. Bilimsel çalışmaları, sektörel deneyimleri ve uluslararası akademik birikimleriyle öne çıkan akademisyenler, öğrencilerin yalnızca ders başarısına değil, mesleki ve kişisel gelişimine de rehberlik ediyor. Öğrenciler akademisyenleriyle doğrudan iletişim kurabiliyor, projelerde görev alabiliyor ve kariyer hedefleri doğrultusunda danışmanlık alabiliyor. Bu iletişim modeli sayesinde öğrencilerin araştıran, sorgulayan, çözüm üreten ve sorumluluk alan bireyler olarak yetişmesi amaçlanıyor.

İŞ DÜNYASINA HAZIR MEZUN HEDEFİ

Antalya Bilim Üniversitesi'nin öne çıkan uygulamalarından biri Uluslararası Ortak Eğitim Programı. Program kapsamında öğrenciler üniversitede edindikleri teorik bilgileri gerçek çalışma ortamlarında uygulama fırsatı buluyor. Üniversitenin anlaşmalı olduğu ulusal ve uluslararası kurumlarda uzun süreli mesleki deneyim kazanan öğrenciler, klasik staj anlayışının ötesine geçerek doğrudan iş süreçlerinin içinde yer alıyor. Gerçek projelerde görev alan öğrenciler kurum kültürünü tanıyor, ekip çalışmasını deneyimliyor ve profesyonellerle birlikte çalışma imkânı elde ediyor. Program kapsamında yapılan çalışmalar öğrencilerin akademik eğitimlerinin bir parçası olarak değerlendirilirken transkriptlerine de işleniyor.

UYGULAMALI EĞİTİM ÖNE ÇIKIYOR

Antalya Bilim Üniversitesi, farklı ilgi alanlarına hitap eden fakülteleri, yüksekokulları, meslek yüksekokulları ve lisansüstü programlarıyla geniş bir eğitim yelpazesi sunuyor. Üniversitede diş hekimliğinden hukuka, mühendislikten mimarlığa, sağlık bilimlerinden sosyal bilimlere, turizmden sivil havacılığa kadar birçok alanda eğitim veriliyor. Programlarda teorik dersler laboratuvar çalışmaları, atölyeler, projeler, klinik uygulamalar ve sektör iş birlikleriyle desteklenerek öğrencilerin mesleki yetkinliklerini geliştirmeleri hedefleniyor.

GERÇEK HASTALARLA KLİNİK DENEYİM

Diş Hekimliği Fakültesinde öğrenciler temel sağlık bilimlerinden klinik uygulamalara uzanan kapsamlı bir eğitim sürecinden geçiyor. Laboratuvar çalışmaları ve uygulamalı eğitimlerin ardından öğrenciler, üniversite bünyesinde faaliyet gösteren BİLİMDENT Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezinde gerçek hastaların muayene ve tedavi süreçlerine katılabiliyor. Akademisyenlerin gözetiminde yürütülen uygulamalar sayesinde öğrenciler farklı vakalarla karşılaşıyor, hasta iletişimi deneyimi kazanıyor ve meslek etiği, ekip çalışması ile klinik karar verme becerilerini geliştiriyor. Üniversitenin Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Sosyal Güvenlik Kurumu arasında imzalanan protokol kapsamında SGK kapsamındaki hastalara da hizmet sunulması, öğrencilerin daha geniş bir hasta profiliyle çalışma fırsatı elde etmesini sağlıyor.

ULUSLARARASI KAMPÜS

Antalya Bilim Üniversitesi, farklı ülkelerden gelen öğrencileri aynı kampüste buluşturan uluslararası yapısıyla da dikkat çekiyor. Üniversite bünyesinde eğitim gören öğrenciler, farklı kültürlerle bir arada öğrenim

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör