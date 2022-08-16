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Giriş Tarihi: 16.8.2022 15:23 Son Güncelleme: 16.8.2022 15:23

Antalya - Fethiye Arası Kaç Km? Uçakla, Otobüsle, Özel Araçla Antalya - Fethiye Kaç Kilometre Ve Kaç Saat Mesafe Var?

Antalya - Fethiye Arası Kaç Km? Uçakla, Otobüsle, Özel Araçla Antalya - Fethiye Kaç Kilometre Ve Kaç Saat Mesafe Var?

Yaz turizminin popüler noktaları arasında yer alan Antalya ve Fethiye ayrı ayrı güzellikleri bir arada sunuyor. Antalya Türkiye’nin en popüler 5.ili olurken Fethiye’de Muğla’nın en çok ziyaret alan ilçelerinden biridir. Bahar aylarının gelişiyle beraber doluluk oranına kısa sürelerde ulaşan Antalya Fethiye arasında birden fazla ulaşım yolu kullanılabiliyor. Seyahat severlerin ilgisini çeken Antalya Fethiye arası kaç km ve kaç saat sürüyor sizler için tüm ulaşım şekilleriyle detaylı ele aldık.

Tatil rotaları arasında dikkat çeken Antalya ve Fethiye arasında bir seyahat planlıyorsanız birden fazla ulaşım yöntemini kullanmanız mümkündür. Bu bağlamda Antalya Fethiye arasındaki mesafeyi km ve süre bazında ele alalım.

Antalya Fethiye Arası Kaç Km?

Antalya'dan Fethiye gitmek için Antalya – Denizli yolunu kullanmanız gerekecek. D330 Otobanı ile başlayan yolculuk E87 ile devam edecek. Doğa güzelliği nedeniyle bu rotada sık sık mola vermek isteyebilirsiniz.

Antalya Fethiye arası yaklaşık olarak 196 km'dir ve tercih edeceğiniz ulaşım aracına göre ulaşım süreniz değişebilir. Standart bir zaman dilimi belirtmek gerekirse bu 196 km'lik yolu 2 saat ile 2,5 saat arasında gidebilirsiniz.

Antalya Fethiye Arası Uçakla, Otobüsle, Özel Araçla Kaç Kilometre?

Antalya Fethiye arası 196 km'dir ve bu yolu 2 – 2,5 saatte gidebilirsiniz. Ancak bu yolu farklı ulaşım araçlarıyla farklı sürelerde de gidebiliyorsunuz. İki nokta arasında en çok tercih edilen ulaşım yöntemleri özel araç, uçak ve otobüstür. Antalya Fethiye arası bu araçlarla kaç saat sürer yakından bakılırsa;

  • Otobüs ile: Antalya otogarından Fethiye güzergahına binebileceğiniz çok fazla otobüs firması bulunuyor. Bahar ve yaz aylarında çok daha sık düzenlenen bu seferler yılın her döneminde vardır. Firmadan firmaya değişiklik gösteren bu mesafeyi 2,5 ile 3,5 saat aralığında kat edebiliyorsunuz.
  • Uçak ile: Antalya Havalimanı'ndan başlayan yolculuk Dalaman Havalimanı'nda son bulur. Aktarmalı ve direkt olarak planlanan bu uçuşlar direkt olduğunda 40 dakika sürüyor. Lakin aktarmalı uçuşa denk gelirseniz aktarma süresine göre değişkenlik gösterecektir.
  • Özel araç ile: Antalya merkezden özel aracınızda Fethiye'ye gitmek isterseniz toplam yol güzergahı 196 km'dir. Hiç mola vermeden maksimum 2,5 saatte bu yol gidilebilir ancak mola ve hızınıza göre süre artabilir.

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Antalya - Fethiye Arası Kaç Km? Uçakla, Otobüsle, Özel Araçla Antalya - Fethiye Kaç Kilometre Ve Kaç Saat Mesafe Var?
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