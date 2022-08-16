Antalya - Fethiye Arası Kaç Km? Uçakla, Otobüsle, Özel Araçla Antalya - Fethiye Kaç Kilometre Ve Kaç Saat Mesafe Var?

Tatil rotaları arasında dikkat çeken Antalya ve Fethiye arasında bir seyahat planlıyorsanız birden fazla ulaşım yöntemini kullanmanız mümkündür. Bu bağlamda Antalya Fethiye arasındaki mesafeyi km ve süre bazında ele alalım.

Antalya Fethiye Arası Kaç Km?

Antalya'dan Fethiye gitmek için Antalya – Denizli yolunu kullanmanız gerekecek. D330 Otobanı ile başlayan yolculuk E87 ile devam edecek. Doğa güzelliği nedeniyle bu rotada sık sık mola vermek isteyebilirsiniz.

Antalya Fethiye arası yaklaşık olarak 196 km'dir ve tercih edeceğiniz ulaşım aracına göre ulaşım süreniz değişebilir. Standart bir zaman dilimi belirtmek gerekirse bu 196 km'lik yolu 2 saat ile 2,5 saat arasında gidebilirsiniz.

Antalya Fethiye Arası Uçakla, Otobüsle, Özel Araçla Kaç Kilometre?

Antalya Fethiye arası 196 km'dir ve bu yolu 2 – 2,5 saatte gidebilirsiniz. Ancak bu yolu farklı ulaşım araçlarıyla farklı sürelerde de gidebiliyorsunuz. İki nokta arasında en çok tercih edilen ulaşım yöntemleri özel araç, uçak ve otobüstür. Antalya Fethiye arası bu araçlarla kaç saat sürer yakından bakılırsa;