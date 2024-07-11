Antalya Hayvanat Bahçesi Nerede, Nasıl Gidilir? Antalya Hayvanat Bahçesi Giriş Ücreti ve Yol Tarifi

Antalya Hayvanat Bahçesi'nin içinde ve çevresinde piknik yapılabilecek alanlar bulunmaktadır. Ziyaretçiler burada doğayla iç içe vakit geçirebilirler. Çocuklar için oyun alanları mevcuttur ve bu alanlarda eğlenebilirler. Yiyecek ve içecek ihtiyaçlarının karşılanabileceği kafeterya ve restoranlar da bulunmaktadır. Antalya Hayvanat Bahçesi nerede, nasıl gidilir, yol tarifi ve giriş ücreti ise turistler tarafından yanıtı aranan sorulardır.

Antalya Hayvanat Bahçesi Nerede ve Nasıl Gidilir?

Antalya Hayvanat Bahçesi, Antalya'ya bağlı Kepez ilçesindeki, Kepezaltı Piknik Alanı içerisinde yer almaktadır. Hayvanat bahçesine ulaşım ise oldukça kolaydır ve çeşitli yollarla gidilebilir.

Özel aracıyla seyahat edenler, Antalya şehir merkezinden yola çıkarak D650 karayolu üzerinden kuzeye doğru ilerleyin.

Kepez yolu tabelalarını takip ederek Kepezaltı Piknik Alanı'na ulaşabilirsiniz.

Antalya şehir merkezinden Dumlupınar Bulvarı'na çıkın ve batıya doğru ilerleyin. Kepez yoluna dönerek kuzeye devam edin. Tabelaları takip ederek Kepezaltı Piknik Alanı'na ve hayvanat bahçesine ulaşabilirsiniz.

Toplu taşımayı tercih edecekseniz, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin otobüslerini kullanarak hayvanat bahçesine ulaşabilirsiniz. 509, DC15, DC15A, MD77A, SD20A, TH88, AK01, AB07 ve SD20 numaralı otobüsler Kepezaltı Piknik Alanı'ndan geçmektedir.

Şehir merkezinden binebileceğiniz otobüsler genellikle MarkAntalya veya Cumhuriyet Meydanı gibi merkezi duraklardan kalkar.

Antalya Havalimanı'ndan gidecekler, D400 karayoluna çıkın ve batıya doğru ilerleyin. D650 yoluna dönerek kuzeye devam edin ve Kepez yolunu takip edin. Yaklaşık 20-25 dakika sürer. Havalimanından taksi ile de hayvanat bahçesine ulaşabilirsiniz. Taksi ile yolculuk yaklaşık 20-25 dakikadır.

Antalya Otogarı'ndan D650 karayolunu kullanarak Kepez yolunu takip edin. Kepezaltı Piknik Alanı'na ve hayvanat bahçesine kolayca ulaşabilirsiniz.

"Antalya Hayvanat Bahçesi" veya "Kepezaltı Piknik Alanı" olarak aratarak yol tarifi alabilirsiniz. Bu uygulamalar, trafik durumuna göre en hızlı ve en uygun rotayı size gösterecektir.

Antalya Hayvanat Bahçesi Giriş Ücreti Ne Kadar?

Antalya Hayvanat Bahçesi'ni ziyaret etmek isteyenler için güncel giriş ücretleri ve ziyaret saatleri şu şekildedir:

Araçla Giriş (Araç Başı): 20 TL

Tam Kişi: 7 TL

Öğrenci Girişi: 2 TL

12 Yaş Altı: Ücretsiz

Antalya Hayvanat Bahçesi, Türkiye'nin en büyük ve en geniş hayvanat bahçelerinden biridir. Doğal park yapısıyla öne çıkar ve içinde küçük şelaleler ile doğal su kaynakları bulunmaktadır. Bu yapı, hayvanların doğal ortamlarını yansıtacak şekilde tasarlanmıştır. Hayvanat bahçesi, haftanın her günü sabah 09:00'dan akşam 19:00'a kadar açıktır. Ziyaret saatleri yaz ve kış aylarında değişiklik göstermez.