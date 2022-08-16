Antalya Konya Arası Kaç Km? Uçakla, Otobüsle, Özel Araçla Antalya Konya Kaç Kilometre Ve Kaç Saat Mesafe Var?

Turizm kenti olan Antalya'dan, yine yerli yabancı birçok turistin akın ettiği Konya'ya yapılan yolculukta mesafe merak edilmiştir. Her iki şehir arası mesafe, havayolunu veya karayolunu tercih edecek kişilere göre değişiklik gösterecektir. Antalya Konya arası araç yolculuğu yapmayı düşünenler, ne kadar mesafe gideceğini bilmemektedir. Araç yolculuğunda farklı güzergahları tercih edecekler için mesafe son derece önemlidir. Aynı şekilde her iki şehir arası otobüs yolculuğu yapmak isteyenler, yolculuğun kaç kilometre olduğunu merak edeceklerdir. Antalya-Konya ya da tersi yönde yolculuk yapacakların merak ettiği bir diğer konu, yolculuk boyunca geçen süredir. Antalya Konya arası özel araç ve otobüs yolculuğunda geçen süre hemen hemen yakın olabiliyorken, uçak yolculuğunda bu süre çok daha kısa sürmektedir.

Antalya Konya Arası Kaç Kilometre?

Antalya Konya arası özel araçla yapılan yolculuklarda birden fazla güzergâh tercih edilmektedir. Antalya Konya arası yolculuk özel araçla Mersin- Antalya Yolu/D400 üzerinden yapıldığında 302, 9 km olacaktır.

Her iki şehir arası mesafe D300 üzerinden ise 364,0 kilometre olacaktır. Antalya- Konya güzergahında gerçekleştirilen otobüs yolculuğunda ise mesafe yaklaşık 323 kilometredir. Her iki şehir arası yapılan uçak yolculuğunda ise bu mesafe 192 kilometredir.

Antalya Konya Arası Mesafe Kaç Km?

Antalya ile Konya arası mesafe karayolunu ya da havayolunu tercih edenlere göre değişiklik gösterecektir. Her iki şehir arası karayolu mesafesi ortalama 340 km olarak biliniyor. Antalya Konya arası kuş uçuşu mesafe ise 192 km'dir.

Antalya Konya Arası Kaç Saat?

Antalya'dan Konya'ya yapılan yolculuklarda en çok merak edilen ve araştırılan konu, yolculuk boyunca geçen süredir. Antalya'dan Konya'ya özel aracınızla Mersin- Antalya Yolu/D400 üzerinden gittiğinizde 4 saat 3 dakika sürecektir.

Her iki şehir arası yolculuğunuzu diğer bir güzergâh olan D300 üzerinde yaptığınızda bu süre 4 saat 55 dakika olacaktır. Antalya ile Konya arası otobüs yolculuğu ise 306 km mesafede toplam 5 saat 30 dakika sürecektir. Sefer sayılarına göre bu sürede değişiklik olabilir. Bu durumda bazı seferlerde bu süre 5 saat 9 dakika olacaktır.

Antalya- Konya arası uçak yolculuğunda ise bu süre daha kısa sürmektedir. Her iki şehir arası uçak yolculuğu ise ortalama 3 saat 5 dakika olacaktır. Bu sürede sefer sayılarına göre değişiklik yaşanabilir.