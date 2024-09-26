Antalya'da üniversite eğitimi almak isteyen veya halihazırda eğitim gören öğrenciler için konaklama, en önemli sorunlardan biridir. Hem öğrencinin bütçesine uygun hem de konforlu bir yaşam alanı arayışı, öğrencileri KYK yurtlarına yönlendirmektedir. Antalya'nın farklı ilçelerinde bulunan KYK yurtları, öğrencilere hem ekonomik hem de sosyal açıdan birçok avantaj sunmaktadır. Antalya'ya üniversite eğitimi almaya gidecek olan gençler Antalya KYK yurtları, kız ve erkek KYK yurtları Antalya'da nerede var, kaç tane konularını sıklıkla araştırmaktadır.

Antalya'da Kaç Tane KYK Yurdu Var?

Antalya, Türkiye'nin en popüler turizm merkezlerinden biri olmasının yanı sıra, gençlerin eğitim hayatlarına devam ettikleri önemli bir şehirdir. Bu canlı ve dinamik şehirde öğrenim gören binlerce öğrenci için konaklama ihtiyacı, her geçen gün daha da önem kazanmaktadır. Bu ihtiyaç doğrultusunda Antalya'da 4 karma, 6 kız ve 6 erkek olmak üzere 16 tane KYK yurdu bulunmaktadır.

Antalya'da KYK Yurtları Nerede?

Antalya, Türkiye'nin en popüler turizm şehirlerinden biri olmasıyla birlikte, aynı zamanda önemli üniversitelere ev sahipliği yapıyor. Bu nedenle, öğrenci yurdu ihtiyacı da oldukça yüksek. KYK, bu ihtiyacı karşılamak amacıyla Antalya'nın farklı ilçelerinde birçok yurdu hizmet vermektedir.

Antalya'daki KYK yurtları, genellikle kız ve erkek öğrencilere ayrı olarak hizmet vermektedir. Ancak, bazı ilçelerde karma yurtlar da bulunmaktadır. Yurtların kapasiteleri ve sundukları imkanlar ise yurtların bulunduğu ilçeye, yapıldığı yıla ve son yapılan yenilemelere göre değişiklik göstermektedir.

Antalya'da KYK yurtlarının yoğun olarak bulunduğu ilçeler şu şekilde sıralanabilir:

Konyaaltı: Antalya'nın en büyük ilçelerinden biri olan Konyaaltı'nda, özellikle üniversite kampüslerine yakın konumda birçok KYK yurdu bulunmaktadır.

Muratpaşa: Antalya merkez ilçesi olan Muratpaşa'da da KYK yurtları bulunmaktadır. Bu yurtlar, genellikle şehir merkezine yakın konumda olduğu için öğrencilerin ulaşım imkanlarını kolaylaştırmaktadır.

Alanya: Antalya'nın popüler turizm merkezlerinden biri olan Alanya'da da KYK yurtları bulunmaktadır. Bu yurtlar, özellikle yaz aylarında öğrencilerin yanı sıra stajyer öğretmenlere de hizmet vermektedir.

Kepez: Antalya'nın gelişmekte olan ilçelerinden biri olan Kepez'de de KYK yurtları bulunmaktadır. Bu yurtlar, genellikle yeni yapılmış veya yenilenmiş olup modern imkanlara sahiptir.

Diğer İlçeler: Korkuteli, Kumluca, Manavgat gibi ilçelerde de daha az sayıda olmak üzere KYK yurtları bulunmaktadır.

Antalya Karma KYK Yurtları

Gazipaşa Öğrenci Yurdu (Gazipaşa)

Korkuteli Öğrenci Yurdu (Korkuteli)

Kumluca Öğrenci Yurdu (Kumluca)

Serik Öğrenci Yurdu (Serik)

Antalya Kız KYK Yurtları

Alanya Terken Hatun Öğrenci Yurdu (Alanya)

Alaaddin Keykubat Yurdu (Alanya)

Akdeniz Yurdu (Konyaaltı ilçesinde Akdeniz Üniversitesi kampüsünün içinde yer almaktadır.)

Elmalılı Hamdi Yazır Öğrenci Yurdu (Konyaaltı ilçesinde Akdeniz Üniversitesi kampüsünün içinde yer almaktadır.)

Manavgat Öğrenci Yurdu (Manavgat)

Bezm-i Alem Valide Sultan Öğrenci Yurdu (Konyaaltı ilçesinde Akdeniz Üniversitesi kampüsünün içinde yer almaktadır.)

Antalya Erkek KYK Yurtları

Alanya Öğrenci Yurdu (Alanya)

Damlataş Yurdu (Alanya)

Ahmet Hamdi Akseki Öğrenci Yurdu (Kepez)

Manavgat Şelale Öğrenci Yurdu (Manavgat)

Muratpaşa Öğrenci Yurdu (Konyaaltı ilçesinde Akdeniz Üniversitesi kampüsünün içinde yer almaktadır.)

Şehzade Korkut Öğrenci Yurdu (Konyaaltı ilçesinde Akdeniz Üniversitesi kampüsünün içinde yer almaktadır.)