Antalya Nekropol Müzesi Nerede, Nasıl Gidilir? Antalya Nekropol Müzesi Giriş Ücreti ve Yol Tarifi

Tarihi önemi ve sergilenen eserlerle dikkat çeken Antalya Nekropol Müzesi aynı zamanda Türkiye'nin ilk nekropol müzesi olma özelliğini de taşıyor. Dünyanın her yerindeki tarih ve kültür meraklılarının ilgisini toplayan bu müze mimarisiyle de fark yaratıyor. 866 adet mezarın bulunduğu Antalya Nekropol Müzesi nerede, nasıl gidilir? sorularının cevaplarını arayanlar ile Antalya Nekropol Müzesi giriş ücreti ve yol tarifi ile ilgili ayrıntıları öğrenmek isteyenler için yanıtları derledik.

Antalya Nekropol Müzesi'nin Tarihçesi

Antalya Nekropol Müzesi'nin kurulmasına bir rastlantı sonucu karar verilmiş. 2008 yılında Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Eski Doğu Garajı ve Halk Pazarı mevkiinin düzenlemesi adına inşaat çalışması başlatılmış. Çalışma temel kazısı aşamasında tarihi mezar yerlerinin bulunmasıyla sonuçlanmış. Antik döneme ait olan mezar kalıntıları buranın bir nekropol olduğunu ortaya çıkarmış. Böylece 2008 yılından 2010 yılına kadar nekropolü kurtarma çalışmaları yapılmış. Çalışmalar sonunda 866 mezar, 1018 tarihi eser ve 2 bine yakın iskelet açığa çıkarılmış. 2011 yılında ise nekropol alanı I. derece arkeolojik sit alanı kabul edilmiş. Nihayetinde 2022 yılında tüm çalışmalar sonlandırılmış ve dünyada örneklerine rastlanan ama Türkiye'de bir ilk olan nekropol müzesi Antalya'da açılmış oldu.

Antalya Nekropol Müzesi'nin Özellikleri

Nekropolis Yunancada "ölüler kenti" anlamına gelir ve nekropol antik dönemlerde ölülerin defnedildiği mezar yerleri olarak bilinir. Antalya Nekropol Müzesi de antik mezarların bulunduğu alanın üzerine kurulmuştur. 866 adet mezarın bulunduğu müzede aynı zamanda birçok farklı tarihi eser de yer almaktadır.

Antalya Nekropol Müzesi'nde farklı dönemlere ait mezarların mevcut olması M.Ö. 4 ila 5. yüzyıldan yakın döneme kadar bu coğrafyadaki ölü gömme kültürünün ortaya konmasını sağlamıştır. Müzedeki eserler ve nekropol Antalya'nın geçmişinin bilinenden çok daha eskilere dayandığının göstergesi olmuştur.

Antalya Nekropol Müzesi Nerede?

Antalya Nekropol Müzesi, Antalya şehir merkezinde bulunduğu için ulaşımı oldukça kolaydır. Antalya Muratpaşa'da bulunan Antalya Nekropol Müzesi'ne toplu taşımayla ulaşmak mümkündür. Ayrıca, müzeye ulaşmak için özel araç kullanmayı tercih eden ziyaretçiler için geniş otopark olanakları mevcuttur.

Antalya Nekropol Müzesi Girişi Ücretli Mi?

Antalya Nekropol Müzesi giriş ücreti, ziyaretçiye göre farklılık gösterebilmektedir. Öğrenciler, öğretmenler ve emekliler için indirimli bilet seçenekleri sunulmaktadır. Antalya Nekropol Müzesi'nde de diğer müzelerde olduğu gibi müze kart geçmektedir. Antalya Nekropol Müzesi giriş ücreti döneme göre değişebileceğinden müzenin resmî web sitesinden bilgileri kontrol etmek yerinde olacaktır.