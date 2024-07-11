Antalya Saat Kulesi Nerede, Nasıl Gidilir? Antalya Saat Kulesi Hikayesi, Tarihi ve Özellikleri

Antalya'nın tarihi Kaleiçi semtini gezerken, gözlerinizi ister istemez şehrin simgelerinden biri olan Saat Kulesi'ne çevirmeniz kaçınılmazdır. Antalya Saat Kulesi, şehrin panoramik manzarasını sunan eşsiz bir konumdadır. Sadece estetik açıdan değil, tarihi açıdan da oldukça değerli olan bu yapı, Osmanlı mimarisinin en güzel örneklerinden biridir. Bu tarihi yapıyı görmeden önce Antalya Saat Kulesi nerede, nasıl gidilir, Antalya Saat Kulesi hikayesi, tarihi ve özelliklerini araştırıp öğrenmek gerekir.

Antalya Saat Kulesi Tarihi ve Özellikleri

Antalya Saat Kulesi, ilk olarak 9. yüzyılda Bizans Dönemi'nde beşgen burç üzerine kare planlı olarak inşa edilmiştir. 1901 yılında ise Sadrazam Küçük Sait Paşa tarafından II. Abdülhamit şerefine restore edilerek saat kulesine dönüştürülmüştür. Kare gövdeli kule, dört tarafında birer saat ve tepesinde bir çan bulunmaktadır. Yerden yüksekliği 14 metre iken, surların üzerinden yüksekliği 8 metredir.

Antalya Saat Kulesi'nin tarihi, şehrin tarihiyle iç içedir. Kule, Bizans Dönemi'nde inşa edildiğinde şehrin savunma sisteminin bir parçasıydı. Osmanlı İmparatorluğu Dönemi'nde ise saat kulesine dönüştürülerek şehrin önemli bir simgesi haline geldi. Saat Kulesi, Antalya'nın tarihi ve kültürel mirasının önemli bir parçasıdır ve şehrin en çok ziyaret edilen turistik yerlerinden biridir.

Antalya Saat Kulesi'nin Özellikleri

Kule, kare gövdeli ve üç katlıdır.

Dört tarafında da birer saat bulunmaktadır.

Tepesinde ise bir çan kulesi yer alır.

Yerden yüksekliği 14 metre, surların üzerinden yüksekliği ise 8 metredir.

Kulenin alt kısmında bulunan kemerler Bizans döneminden kalmadır.

Saat mekanizması ise 1974 yılında elektronik sisteme dönüştürülmüştür.

Antalya Saat Kulesi Nerede, Nasıl Gidilir?

Saat Kulesi, Antalya şehir merkezine oldukça yakındır. Kaleiçi'ne giden tüm toplu taşıma araçları ile kuleye ulaşabilirsiniz. Ayrıca, Kaleiçi'ni yürüyerek gezerek de kuleye ulaşabilirsiniz.