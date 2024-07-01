Antalya’da 118 sağlık neferi mezun oldu

Akdeniz Üniversitesi Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi 118 mezununu yeni hayatlarına uğurladı.Kumluca Belediyesi Mehmet Akif Ersoy Kültür Sanat ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen "2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Mezunları Yemin Töreni" ile Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi'nden mezun olan 61 hemşirelik bölümü öğrencisi hemşirelik yeminini ve 57 çocuk gelişimi bölümü öğrencisi meslek andını ederek mesleğe ilk adımlarını attılar.

BAŞARISIZLIKTAN SAKIN KORKMAYIN

Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selma Öncel, öğrencilerin dört yıllık eğitim süreçlerinde pandemi, sel baskını, deprem gibi birçok zorluklarla karşılaştıklarını belirterek, bugün burada olmanın haklı gururunu yaşadıklarını söyledi. Ailelere seslenen Dekan Prof. Dr. Öncel, bu başarıya ulaşmada destek oldukları ve saygılı, sevgi dolu, vicdanlı,hoşgörülü, değişime ayak uydurabilen çocuklar yetiştirdikleri için teşekkür etti. Prof. Dr. Dr. Selma Öncel, mezunlara ise "Başarısızlıktan sakın korkmayın. Açık fikirli olun. Hayatta risk alın. Yaşamınızda bir amacınız olsun. Hayatta üç şeyden asla vazgeçmeyin. Sağlık, saygı ve sevgi." önerilerinde bulundu. Prof. Dr. Selma Öncel, akademisyenlere de bilgi ve deneyimlerini cömertçe paylaşarak öğrencilerin bu noktaya gelmelerinde büyük rol oynadıklarını onlara sadece akademik bilgi değil, aynı zamanda mesleki etik ve insani değerleri de öğrettiklerini ve bu başarılarının da bir parçası olduklarını belirterek teşekkür etti.

BELGELERİNİ HOCALARINDAN ALDILAR

Törende Hemşirelik ve Çocuk Gelişimi bölümü mezunlarının dört yıllık anılarını içeren fotoğraf akışı sunuldu. Ardından fakülteden derece ile mezun olan öğrenciler sahneye çağrılarak fakülte birincisi olan Hemşire Sinan Ulutekin mezuniyet kütüğüne ismini çaktı. Tören, Hemşirelik Bölümü öğrencilerinin sahneye çıkışı, öğrencilerin tamamı sahnede yerini aldıktan sonra Hemşirelik Bölümü mezunları adına Sinan Ulutekin'in dört yıllık eğitim hayatlarına ilişkin duygu ve düşüncelerini dile getirdiği konuşması ve Hemşirelik Bölümü öğretim elemanlarının öğrencilere mezuniyet belgelerini sunması ile devam etti. Sonrasında bölümde dereceye giren öğrencilere plaketleri verildi ve Fakülte Dekanı Prof. Dr. Selma Öncel tarafından Hemşirelik Andı okutuldu.Program, Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencilerinin sahneye çıkışı ve mezunlar adına Ayten Köseoğlu'nun konuşma yapması ve Çocuk Gelişimi Bölümü öğretim elemanlarının öğrencilere mezuniyet belgelerini sunması ile devam etti. Daha sonra bölümde dereceye giren öğrencilere plaketleri verildi ve Doç. Dr. Utku Beyazıt tarafından Çocuk Gelişimi Meslek Andı okutuldu.

KEPLERİNİ ATARAK MEZUN OLDULAR

Tören keyifli anların yaşandığı müzik dinletisi ve folklor gösterisi ile devam etti. Sonrasında Hemşirelik Bölümü ve Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencileri tekrar sahneye davet edilerek sahnede yerlerini aldılar. Fakülte Dekanı Prof. Dr. Selma Öncel, öğrencilerin danışman öğretim elemanları Doç. Dr. Utku Beyazıt, Öğr. Gör. Dr. Adem Sümen, Öğr. Gör. Ülkü Özer ve Öğr. Gör. Selçuk Görücü ile her iki bölümün sınıf temsilcileri eşliğinde mezuniyet pastası kesimi gerçekleşti. Öğrenciler sonrasında keplerini atarak mezuniyet coşkusu yaşadı.