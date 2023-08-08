Antandros Antik Kenti Nerede? Antandros Antik Kenti’ne Nasıl Gidilir ve Giriş Ücreti Ne Kadar?

Antandros Antik Kenti, arkeolojik kazılar ve restorasyon çalışmaları ile ziyaretçilere açılmıştır. Ziyaretçiler, bölgenin antik dönemine ait kalıntıları ve tarihi yapıları görebilir, antik kentin tarihini ve kültürel önemini keşfedebilirler. Roma şehrinin efsanevi kurucusu Aeneas'ın gemilerini inşa ettiği, mozaikleriyle ünlü Antandros antik kenti nerede, hangi şehirde, nasıl gidilir, ne zaman inşa edildi, hangi medeniyete ait gibi soruları yanıtları gezi rotanıza yön vermek için oldukça önem taşıyor.

Antandros Antik Kenti Nerede?

Antandros Antik Kenti, Türkiye'nin Balıkesir ilinin Edremit ilçesinde, Altınoluk beldesine 2 km uzaklıkta yer almaktadır. Edremit Körfezi'nin kuzeyinde, Kaz Dağları'nın güney eteklerinde, denize dik inen bir tepe üzerinde yer almaktadır. Araç girişine de uygun olan ve yılın her günü ziyaretçilere açık olan antik kent, sabah 08.00'den itibaren akşam 19.00'a kadar ziyarete açıktır.

Antandros Antik Kenti Ne Zaman İnşa Edildi?

Antandros Antik Kenti'nin inşa tarihi kesin olarak bilinmemektedir, ancak antik kent Lidya Krallığı döneminde var olmuştur. Lidya Krallığı, yaklaşık MÖ 1200'lü yıllardan başlayarak Anadolu'nun batı bölgelerinde egemen olan antik bir uygarlıktır. Bu dönemde Antandros'un bir liman kenti olarak kurulduğu düşünülmektedir. Antandros, MÖ 7. yüzyılda kurulduğu düşünülen bir antik kenttir.

Antandros Antik Kenti Hangi Medeniyete Ait?

Antandros Antik Kenti, MÖ 7. yüzyılda Lidyalılar tarafından kurulan kent, daha sonra, sırasıyla Pers, Makedonya, Roma ve Bizans egemenliğine girmiştir. Kent, 13. yüzyılda Moğollar tarafından yıkılmıştır.

Antandros Antik Kenti'ne Nasıl Gidilir?

Antandros Antik Kenti'ne ulaşmak için aşağıdaki yolları kullanabilirsiniz:

Otobüs: Edremit Otogarı'ndan kalkan otobüslerle Antandros Antik Kenti'ne ulaşabilirsiniz. Otobüs yolculuğu yaklaşık 30 dakika sürmektedir.

Minibüs: Edremit Otogarı'ndan kalkan minibüslerle Antandros Antik Kenti'ne ulaşabilirsiniz. Minibüs yolculuğu yaklaşık 30 dakika sürmektedir.

Özel araç: Antandros Antik Kenti, Edremit şehir merkezine yaklaşık 20 km uzaklıktadır. Özel araçla gitmek yaklaşık 30 dakika sürmektedir.

Antandros Antik Kenti Adresi: Avcılar, İzmir Çanakkale Yolu, 10870 Edremit/Balıkesir

Antandros Antik Kenti Giriş Ücreti Ne Kadar?

Ülkemizde bulunan birçok antik kent gibi Antandros Antik Kentine girişler de ücretsizdir.