Antandros Antik Kenti Nerede, Nasıl Gidilir? Antandros Antik Kenti Yol Tarifi, Tarihi ve Özellikleri

Efsanelere ve şiirlere konu olan Antandros Antik Kenti, antik devrin en ünlü ve en zengin şehirlerinden biridir. Ülkemiz sınırlarında kalan ve Troia Savaşı ile anılan bu kent, Yunan site devletleri Atina ve Sparta arasındaki savaşta da adını geçirmeyi başarmıştır. Peki Antandros Antik Kenti nerede, nasıl gidilir? İşte bu efsanevi kentle ilgili tüm yanıtlar ve Antandros Antik Kenti yol tarifi, tarihi ve özellikleri.

Antandros Antik Kenti'nin Tarihçesi

Kuruluş tarihi kesin olarak bilinmeyen Antandros Antik Kenti'nin tarihinin MÖ 7. yüzyıla kadar uzandığı yapılan kazı çalışmaları sonucunda belirlendi. Anadolu'nun en eski yerleşim yerlerinden biri olan bu kent, stratejik konumu sayesinde döneminin önemli ticaret yollarında yer aldığı için zenginleşmiştir. Antik kaynaklara göre, Troia Savaşı sırasında önemli bir rol oynamış olan Antandros, gemi yapımıyla ünlüydü. Antan adıyla da bilinen Antandros Antik Kenti, M.Ö. 600 yılında Kimmerler ile Leleg ve daha sonra Pelasg yerleşimi olmuştur. Pers hakimiyetine de giren Antandros, Pers İmparatoru'nun Yunan site devletlerine saldırırken kullandığı bir karargâh görevi de görmüştür. Helenistik dönemde önemi kaybeden şehir, ticaret yollarının geçtiği bir noktada bulunması nedeniyle stratejik önemini Roma ve Bizans dönemleri dahil olmak üzere, her daim korumuştur.

Antandros Antik Kenti'nin Özellikleri

Antandros kenti, antik çağda deniz ticareti için ideal bir konumda yer alması ve zengin su kaynaklarına sahip olmasıyla tanınmaktaydı. Edremit Körfezi'nin kuzey kıyısında yer alan bu şehir günümüzde de önemini korumakta.

Kentle ilgili araştırmalara Heinrich Kiepert'in 1842 yılındaki keşfiyle başlanmıştır. Kiepert, Avcılar Köyü camisinin duvarında şehrin adının geçtiği bir yazıt bulup bu keşfinin peşine düşünce araştırmalar başlamış. Ege Üniversitesi'nin öncülüğünde 2001 yılında başlayan kazı çalışmaları halen devam etmektedir.

Kentte yapılan bu arkeolojik kazılardaki en eski buluntu M.Ö. 8. yüzyıla ait bir çocuk mezarı. Antandros'ta bulunan nekropolde birçok lahit de elde edilmiştir. Kazılar sırasında bulunan Roma döneminde kalma Yamaç Ev adı verilen villanın içindeki mozaikler ve freskolar da oldukça ilgi çekicidir. Ayrıca başka yerleşim kalıntılarına da ulaşılan bu antik kentle ilgili günümüzde de halen yeni bilgiler devam eden kazı çalışmalarıyla gün yüzüne çıkartılıyor.

Antandros Antik Kenti Nerede?

Antandros Antik Kenti, Türkiye'nin kuzeybatısında, Balıkesir iline bağlı Edremit ilçesinde yer alır. Antik kent, Altınoluk beldesine yaklaşık 2 kilometre mesafededir. Hem tarihi hem de doğal güzellikleri ile ünlü olan Antandros Antik Kenti Kaz Dağları ya da antik adıyla İda Dağları'nın eteklerinde, Edremit Körfezi'nde yer alan bir liman kenti olduğu için tarihteki stratejik önemini halen korumaktadır.

Antandros Antik Kenti'ne Nasıl Gidilir?

Antandros Antik Kenti'ne ulaşmak zor değildir. Edremit ilçesinden Altınoluk'a giden yol üzerinde tabelalar takip edilerek antik kente ulaşılabilir. Özel araçla gelen ziyaretçiler için geniş otopark alanları mevcut olup, toplu taşıma ile gelenler de Altınoluk'tan kısa bir yürüyüşle antik kente ulaşabilirler. Yol tarifi için GPS veya harita uygulamaları da kullanılabilir.

Antandros Antik Kenti Girişi Ücretli Mi?

Antandros Antik Kenti'ne giriş müze kart sahipleri için ücretsizdir. Ancak kentte belirli dönemlerde yapılan özel etkinlikler ve turlar için ekstra ücret talep edilebilmektedir. Öğrenc ve öğretmenlerin de ücretsiz gezebileceği Antandros Antik Kenti'ne giriş ücreti sezona gçre değişiklik gösterir. Giriş ücretleri ve ziyaret saatleri hakkında detaylı bilgi, Edremit Müze Müdürlüğü'nün resmi web sitesinden veya yerel turizm ofislerinden alınabilir.