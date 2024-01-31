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Haberler Eğitim Haberleri Antarktika Hava Durumu Nasıldır? Kışın ve Yazın Antarktika’da Hava En Fazla Kaç Derece Olur?
Giriş Tarihi: 31.1.2024 10:25 Son Güncelleme: 31.1.2024 10:26

Antarktika Hava Durumu Nasıldır? Kışın ve Yazın Antarktika’da Hava En Fazla Kaç Derece Olur?

Antarktika, Dünya’nın en güney kısmında yer alan kıtasal bir kara alanıdır. Genelde kalın bir buz örtüsü kaplıdır ve kaplı, soğuk bir çöl olma özelliğiyle bilinmektedir. Karın ve buzun hâkim olduğu kıtada aynı zamanda yüksek dağlar, vadiler ve göller yer alır. Dünyanın en ilginç bölgelerinden olduğu için Antarktika hava durumu nasıldır sorularıyla birlikte kışın ve yazın Antarktika’da hava en fazla kaç derece olur gibi konular ilgi görmektedir.

Antarktika Hava Durumu Nasıldır? Kışın ve Yazın Antarktika’da Hava En Fazla Kaç Derece Olur?

Antarktika kıtası bilim araştırmaları için kullanılır ve burada pek çok ülkenin araştırma istasyonları bulunur. Askeri faaliyetlerin özel bir anlaşma ile yasaklandığı Antarktika'da esas amaç bilimsel çalışmaların barışçıl bir şekilde yapılabilmesidir. Antarktika hava durumu nasıldır konusu ile buna benzeyen kışın ve yazın Antarktika'da hava en fazla kaç derece olur gibi çalışma konuları kıtada yapılan başlıca araştırma faaliyetleridir.

Antarktika Hava Durumu Nasıldır?

Antarktika Dünyanın en Güney bölgesinde yer alıp buzullarla kaplı olduğu için pek çok insan Antarktika'nın hava durumuna ilgi duyar. Kısa ve net bir bilgi paylaşma gerekirse Antarktika'nın genel anlamda soğuk ve kurak bir iklime sahip olduğu söylenebilir.

Antarktika'yı daha bölgesel ve detaylı inceleyecek olursak, Antarktika'nın kuzey kısımlarının daha ılıman, güneydeki iç kısımların ise daha soğuk ve kuru olduğu bilinmektedir. Kıtada esen rüzgarlar her zaman çok kuvvetlidir ve kışın sık sık buz fırtınaları oluşur.

Kışın Antarktika'da Hava En Fazla Kaç Derece Olur?

Antarktika'nın gelen sıcaklık ortalaması, yılın tüm zamanları hesaba katıldığında -49 derece olarak ölçülmüştür. Ortalama en düşük sıcaklık -60,2 derece iken en düşük sıcaklık ise -90,9 derece olarak ölçülmüştür.

Antarktika'nın en düşük sıcaklığı görmesindeki esas neden güney yönünden esen ve tüm kıtanın daha soğuk bir hal almasını sağlayan kar fırtınalarıdır.

Yazın Antarktika'da Hava En Fazla Kaç Derece Olur?

Yaz mevsimi dendiğinde akla en soğuk bölgeler için bile sıfırın üstünde dereceler gelir. Fakat aynı durum Antarktika kıtası için geçerli değildir.

Antarktika'da yılın herhangi bir zamanında, sıcaklıklar sıfır derecenin üstüne çıkmaz. Kış aylarında Antarktika'da en sıcak derece -35 derecelerde seyrederken, bu sıcaklık yaz aylarında -12,2 olarak ölçülmüştür.

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Antarktika Hava Durumu Nasıldır? Kışın ve Yazın Antarktika’da Hava En Fazla Kaç Derece Olur?
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