Antarktika Ülkeleri - Antartika Kıtası Ülkeleri Neler, Nüfusu Kaç?

Antarktika Kıtası, Afrika ve Okyanusya'nın güneyinde olan, dünyanın en kurak bölgesi olarak bilinir. Üstelik kıtanın bazı yerlerine yaklaşık olarak 2 milyon sene boyunca yağmur yağmamıştır. Durum böyle olunca Antarktika ülkeleri nelerdir, Antarktika Kıtası Ülkeleri neler, nüfusu kaç gibi soruların yanıtı sıklıkla merak edilmiştir.

Antarktika Kıtası Ülkeleri Neler?

Antarktika, Güney Yarım kürede yer alan ve üzerinde hiçbir ülke barındırmayan tek kıtadır. Antarktika'nın keşfedilmesi uzun yıllar almıştır. Yaklaşık olarak 200 yıllık bir arayışın sonrasında 1840 yılında bulunmuştur. Kıtanın en önemli özelliği ise kuraklığıdır. Büyüklük açısından bakıldığında ise kıtalar arasında beşinci olarak yer alır. Asya, Afrika, Kuzey Amerika ve Güney Amerika'nın ardından en büyük beşinci kıta olarak bilinir.

Antarktika Kıtası'nın kutup noktasında yer alan ve bölgeyi kaplayan buzulların kalınlığının ise yaklaşık olarak 4.335 metreyi bulduğu ifade edilir. Bu kıta üzerinde yer alan buzullar, dünya üzerindeki buzulların %9'unu oluşturur.

Yine de bazı devletler, kıta üzerinde egemenlik iddia eder. Bu ülkeleri aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür:

Birleşik Krallık

Yeni Zelanda

Fransa

Norveç

Avustralya

Şili

Arjantin

Antarktika Ülkeleri Nüfusu Kaç?

Antarktika Kıtası üzerinde hiçbir ülke bulunmaz. Ayrıca kıta üzerinde hiçbir bitki de yetişmez. Bunun temel sebebi; iklim şartları, güneş ışınlarının geliş açısı ve toprak yapısıdır. Yine de kıtada yaşayan ve ortama uyum sağlayan farklı hayvan türlerine rastlamak mümkündür. Kıtanın en bilinen yerlileri ise penguenlerdir. Ayrıca martılar, foklar, kuşlar, balinalar ve kalamarlar bu bölgede yaşar. Kıta üzerinde yaz mevsimi yalnızca 45 gün sürer. Bu sürece kıtaya turlar düzenlenir. Konaklama yeri bulunmadığı için bu turlar günübirlik olarak gerçekleştirilir.