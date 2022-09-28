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Giriş Tarihi: 28.9.2022 15:09 Son Güncelleme: 28.9.2022 15:09

Antep Diyarbakır Arası Kaç Km? Otobüsle, Özel Araçla Gaziantep Diyarbakır Kaç Kilometre Ve Kaç Saat Sürer?

Antep Diyarbakır Arası Kaç Km? Otobüsle, Özel Araçla Gaziantep Diyarbakır Kaç Kilometre Ve Kaç Saat Sürer?

Akdeniz Bölgesi’yle Güney Doğu Anadolu’yu birbirine bağlayan Antep tarihi dokuları, kültür zenginliği ve eşsiz mutfağıyla ilgi gören şehirlerimizdendir. Şehir keşfine çıktığınızda rotanızı Antep’ten Diyarbakır’a planlarsanız işinize yarayacak mesafe ve saat rehberini sizler için derledik. Buna göre Antep Diyarbakır arası kaç km, hangi ulaşım araçları tercih edilebilir?

Antep Diyarbakır arasında seyahat etmek isteyen kişileri havayolu ve karayolu ulaşımını tercih edebilirler. Her yöntemle de kısa sürelerde aşılabilen Antep Diyarbakır arası mesafe tercih edeceğiniz ulaşım yöntemine göre değişiklik gösterecektir.

Antep Diyarbakır Arası Kaç Km?

Antep Güney Doğu Anadolu Bölgesi'ni Akdeniz'e bağlarken Diyarbakır bölgenin orta kısmında yer alır. Elazığ, Bingöl ve Muş illeriyle komşu olan Diyarbakır'a Antep üzerinden 3,5 saat gibi bir sürede ulaşabilirsiniz. Bölgenin en gözde şehirlerinden olan Antep ve Diyarbakır arasındaki mesafe ise 307,9 km'dir.

İki şehirde de havalimanı bulunduğu için uçak seyahati de gerçekleştirilebilen bu mesafeyi karayolu ile gitmek isterseniz Adana Şanlıurfa Otoyolu'nu kullanmanız gerekir. Sonrasında da Şanlıurfa Diyarbakır Otoyolu ile devam edebilirsiniz.

Antep Diyarbakır Arası Uçakla, Otobüsle, Özel Araçla Kaç Kilometre?

Antep Diyarbakır arası karayolu ulaşımı ile toplamda 307,9 kilometredir. Otobüs ya da özel aracınızla gidebileceğiniz bu güzergâh üzerinde Şanlıurfa'da bulunuyor. Tüm ulaşım yöntemlerini detaylı ele alırsak;

  • Otobüs firmaları ile: Antep Diyarbakır arasında seyahat imkanı sunan otobüs firmaları hemen hemen her yarım saatte bir sefer imkanı sunabiliyor. Farklı firmalarla gerçekleştirilen bu Antep Diyarbakır arası mesafe 4,5 saat ile 6 saat aralığında değişebilir. Ulaşım süresinin değişikliği seçeceğiniz firmaya göre değişkenlik gösterir.
  • Özel aracınız ile: Antep merkezden başlayacağınız yolculuğunuz özel aracınızla size bağlı olarak değişir. Keza yol standart olarak 3,5 saat gibi bir süreyi kapsasa da mola ve hızınıza göre bu sürede artışlar olacaktır.
  • Uçak ile: Gaziantep Oğuzeli Havalimanı'ndan başlayan uçak yolculuğu Diyarbakır Havalimanı'nda son bulur. Genellikle aktarmalı uçuşların sık olduğu bu güzergahı aktarmalı uçuşlar ile 3 ila 10 saat sürebilir. Aktarmalı uçuşlar farklı şehirler üzerinden yürütüldüğü için bu kadar uzun saatler sürebilir.

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Antep Diyarbakır Arası Kaç Km? Otobüsle, Özel Araçla Gaziantep Diyarbakır Kaç Kilometre Ve Kaç Saat Sürer?
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