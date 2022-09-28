Antep Diyarbakır Arası Kaç Km? Otobüsle, Özel Araçla Gaziantep Diyarbakır Kaç Kilometre Ve Kaç Saat Sürer?

Antep Diyarbakır arasında seyahat etmek isteyen kişileri havayolu ve karayolu ulaşımını tercih edebilirler. Her yöntemle de kısa sürelerde aşılabilen Antep Diyarbakır arası mesafe tercih edeceğiniz ulaşım yöntemine göre değişiklik gösterecektir.

Antep Diyarbakır Arası Kaç Km?

Antep Güney Doğu Anadolu Bölgesi'ni Akdeniz'e bağlarken Diyarbakır bölgenin orta kısmında yer alır. Elazığ, Bingöl ve Muş illeriyle komşu olan Diyarbakır'a Antep üzerinden 3,5 saat gibi bir sürede ulaşabilirsiniz. Bölgenin en gözde şehirlerinden olan Antep ve Diyarbakır arasındaki mesafe ise 307,9 km'dir.

İki şehirde de havalimanı bulunduğu için uçak seyahati de gerçekleştirilebilen bu mesafeyi karayolu ile gitmek isterseniz Adana Şanlıurfa Otoyolu'nu kullanmanız gerekir. Sonrasında da Şanlıurfa Diyarbakır Otoyolu ile devam edebilirsiniz.

Antep Diyarbakır Arası Uçakla, Otobüsle, Özel Araçla Kaç Kilometre?

Antep Diyarbakır arası karayolu ulaşımı ile toplamda 307,9 kilometredir. Otobüs ya da özel aracınızla gidebileceğiniz bu güzergâh üzerinde Şanlıurfa'da bulunuyor. Tüm ulaşım yöntemlerini detaylı ele alırsak;