Antep Fıstığı Nasıl Yazılır? TDK’ye Göre Antepfıstığı Ayrı Mı Bitişik Mi Yazılır?

Bölgesel ürünler, adlandırılırken genellik ile yetiştirildikleri şehrin veya bölgenin ismini taşır. Ancak, bu tür özel isimlerin doğru yazımı konusunda zaman zaman kafa karışıklıkları yaşanabilir. Özellik ile coğrafi işaretli ürünlerin isimleri, halk arasında yanlış telaffuz edilebileceği gibi, yazıya dökülürken de hatalı biçimlerde yazılabilmektedir. Antep fıstığı nasıl yazılır, TDK'ye göre ayrı mı bitişik mi yazılır gibi sorularla yazım hatası yapmaktan kaçınılmalıdır.

Antep Fıstığı Nasıl Yazılır?

Türk Dil Kurumu'na göre "Antep fıstığı" kelimesi ayrı yazılmalıdır. "Antepfıstığı" şeklindeki bitişik yazım hatalı kabul edilmektedir.

Bu kelimenin ayrı yazılmasının temel sebebi, "Antep" kelimesinin bir şehir adı olması ve "fıstık" kelimesinin ise bir ürün adı olarak bağımsız anlam taşımasıdır. Dilbilgisi kurallarına göre, şehir veya bölge adlarıyla oluşturulan ürün isimleri genellikle ayrı yazılmaktadır. Bu nedenle, "Antep fıstığı" da her zaman iki kelime halinde yazılmalıdır.

TDK'ye Göre Antepfıstığı Ayrı Mı Bitişik Mi Yazılır?

Türk Dil Kurumu'na göre "Antep fıstığı" kelimesi ayrı yazılmalıdır. "Antepfıstığı" şeklindeki kullanım ise hatalı kabul edilmektedir.

Türkçede bazı kelimeler, zaman içerisinde birleşerek anlam kaynaşmasına uğrasa da yerleşim yeri isimleri ile oluşturulan kelime grupları, genellikle ayrı yazılmaya devam eder. "Antep fıstığı" da bu gruba dahil olduğundan, birleşik yazımı dilbilgisi kurallarına aykırıdır.