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Giriş Tarihi: 13.3.2023 11:33 Son Güncelleme: 13.3.2023 11:33

Anterior Ne Demek? Tıpta Anterior Ne Anlama Gelir, Ön Mü Arka Mı?

Anterior ne demek, tıp alanında yanıt bulabilecek bir sorudur. Tıpta birçok kavram ve terim vardır. Bunların her birinin anlamı ve açıklaması vardır. Bu yüzden tıp dilinde Anterior ne demek, soru için bu alanın terimler sözlüğünden faydalanabiliriz. Anteriörün çeşitleri de vardır. Bunlara Superior anterior ve İnferior Anterior da denir. Bu bağlamda superior anterior nedir ve inferior anterior ne demek, sorularının cevapları için genel olarak anteriora bakabiliriz. Ön mü arka mı sorularının yanıtı da ön olacaktır.

Anterior Ne Demek? Tıpta Anterior Ne Anlama Gelir, Ön Mü Arka Mı?

Anterior ne demek, sözcük anlamına baktığımızda ön, önünde, öne yakın anlamlarına gelmektedir. Tıp alanında kullanıldığı için tıp dilinde Anterior ne demek, sorusunun cevabına bakacak olursak insan anatomisi de vücudun ön kısmını ifade eder. Ön kısımlar da farklı parçalardan oluştuğu için farklı adlandırmalar mevcuttur. Eş anlamlısı ise ventraldir. Diğer bölümleri arasında ise örneğin Superior anterior nedir ve inferior anterior ne demek, baktığımızda anterior ile ilişkili olduğunu öğreniriz.

Anterior Ne Demek?

Anterior sözcük anlamı ön, önünde, öne yakın olarak açıklanmaktadır. Ar, arkasında ve arkaya yakın anlamlarına gelen Posterior'un zıttı olarak kullanılır.

Bu kavram tıpta insan anatomisinde vücudun ön yüzeyini ifade eder. Genellikle bir yapının diğerine göre konumunu yani vücudun ön kısmına yakın konumda olduğunu belirtmek için kullanılır. Sözcüğün eş anlamlısı olarak Ventral kelimesi kullanılmaktadır.

Tıpta Anterior Ne Anlama Gelir?

Anterior temel olarak vücudun ön bölgesi, ön, önünde, öne yakın, ön tarafında bulunan, önünde yer alan anlamlarında kullanılan tıbbi bir terimdir. Tıpta sık olarak kullanılmaktadır. Örneğin, musculus tibialis anterior dediğimiz zaman tibia kemiğinin ön bölgesinde yer alan kas anlamı çıkmaktadır.

Bir diğer örnekler ise:

Anterior rezeksiyon: önden yani karından yapılan rektum rezeksiyonu,

Kolporafi anterior: rektoselde, rektovaginal septumun vagen içinden onarılması. Kolporafi posteriorda onarım rektum tarafından yapılır,

Anterior chamber: ön kamara,

Anterior abdominal wall: karın ön duvarı,

Anterior mediasten: mediastenin ön kısmı.

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Anterior Ne Demek? Tıpta Anterior Ne Anlama Gelir, Ön Mü Arka Mı?
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