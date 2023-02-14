Antimon Nedir? Antimon Nerede ve Ne İçin Kullanılır, Özellikleri Neler?

Halk arasında demir bozan ve sürme taşı isimleriyle de anılan antimon, yüksek bir ekonomik değere sahip olmasıyla dikkat çekiyor. Metal ve ametal arası özelliklere sahip olduğundan antimon ağır metal midir sorusu gündeme geliyor. Pek çok insan antimon zararlı mı ya da antimon ne için kullanılır diye merak ediyor. Yazımızın devamında antimon nedir, antimon nerede kullanılır ve özellikleri neler gibi soruların yanıtları sizi bekliyor.

Antimon Nedir?

Antimon elementi; gümüş beyazı rengine sahip, kırılgan, elektrik ve ısı iletkenliği zayıf olan kristal yapıda yarı metal bir element olarak bilinir. Latince ismi "Stibium" olan antimon, ismini ve simgesini ünlü kimyagerlerden biri olan Jöns Jacob Berzelius'dan almıştır.

Antimon elementinin atom numarası 51'dir ve kimyasal bir element olarak bilinir. Eski zamanlardan beri tanınan bu element, doğada esas olarak sülfür minerali olan stibnit (Sb2S3) olarak bulunur. Genellikle ilaç ve kozmetik alanında kullanılmak için toz haline getirilerek kullanılmıştır.

Antimon aynı zamanda periyodik tablo üzerinde 5. satırın yan 5. periyodu ve 15. sütunu üzerinde yer alır. 5 – A grubu içerisinde yer alan antimon, oldukça güçlü bir yarı metal olarak bilinir.

Antimon Nerede ve Ne İçin Kullanılır?

Eski Mısır ve Arap ülkelerinde kadınlar; antimon içeren stibium yani antimon sülfürü, kaşlarını boyamak için kullanmış. Bu nedenle halk arasında sürme taşı olarak bilinmesine neden olmuştur.

Günümüzde ise antimon elementinin genel kullanım alanı sanayidir. Lehim, maskara, diyotlar, kablo kaplamaları, kızılötesi dedektörleri, kurşun piller, plastik ve çeşitli kimyasalların yapımında kullanılır. Seramik emaye ve cam boyamasında da antimon kullanımı gerçekleştirilir. Bunların yanı sıra ilaç sektöründe de antimon elementinin çeşitli kullanımlarıyla karşılaşmak mümkündür.

Antimon Zararlı Mıdır?

Tipik olarak yüksek antimon seviyelerine maruz kalan işçilerde çeşitli araştırmalar yapılmıştır. Bu araştırmalar sonucunda antimon tozunun uzun süre solunmasının kalp ve akciğer problemlerine, ishale, mide ağrısına, kusmaya ve ülsere neden olabileceği ortaya çıkmıştır. Yüksek dozda antimon yutmak insanlarda kusma rahatsızlığının oluşmasına neden olabilir.

Ayrıca kozmetik ürünlerde sağlığa olumsuz etkilerinin önlenmesi açısından, dikkate alınması gereken ağır metaller arasında antimon elementi de bulunur.

Antimon Özellikleri Nelerdir?

Antimon elementinin çeşitli özellikleri vardır. Bu özellikleri aşağıdaki gibi sıralayabiliriz: