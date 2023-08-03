Antiphellos Antik Kenti Nerede? Antiphellos Antik Kenti’ne Nasıl Gidilir ve Giriş Ücreti Ne Kadar?

Antiphellos Antik Kenti, Likya Bölgesinde kurulan ve tarihte önemli görülen bir kenttir. Bu kent tarihindeki önemini ticaretin yoğun şekilde yapılmasından almaktadır. Aynı zamanda kendilerine özel madeni para üretmeleri de çok önemli görülmektedir. Antik kent özelliği olan bu kentte mezarlıklara, tiyatrolara ve kentin korunması için gereken sur duvarlarına rastlamak mümkündür. Antiphellos Antik Kenti nerede, hangi şehirde, nasıl gidilir, ne zaman inşa edildi ve hangi medeniyete ait sorular, bu kent hakkındaki sorulardır.

Antiphellos Antik Kenti Nerede?

Ülkemizin bazı kıyıları medeniyet açısından zengindir. Günümüzde hala bu medeniyetlerin kalıntılarını görmek mümkündür. Birçok turist medeniyetlerin arkalarında bıraktığı bu yerleri gezip görmek için ülkemize gelirler. Bu duruma ek olarak Antiphellos Antik Kenti ile birlikte medeniyetlerin deniz kenarında kurulmaları da dikkat çekmektedir. Ülkemizin güneyine indiğimizde bizleri karşılayan Antalya ili, Antiphellos Antik Kentinin olduğu ildir.

Antiphellos Antik Kenti'ne Nasıl Gidilir?

Antiphellos Antik Kenti gibi geçmişi olan kentler medeniyetler ışığında kurulan yerlerdir. Likya medeniyetinin kurduğu bu kent aslında bir liman kentidir. Liman kenti olduğu için de deniz kenarına kurulan bir kenttir. Antalya'nın kıyısına kurulan bu kenti görmek için Antalya iline gelmeniz gerekir. Buraya geldiğiniz takdirde Antiphellos Antik Kentine ait kalıntıları göreceksinizdir. Bu kalıntılara yakından şahit olmak farklı bir deneyim elde etmenizi sağlayacaktır.

Antiphellos Antik Kenti Hangi Şehirdedir?

Bu tarz antik kentler genelde ülkemizin Ege bölgesinde ya da Akdeniz bölgesinde var olmuşlardır. Bu tür yerlerin deniz kenarlarına inşa edilmesinde birtakım nedenler elbette vardır. Örneğin liman kenti olarak kullanılmak istediğinden deniz kıyılarına inşa edilmektedir. Antiphellos Antik Kenti de deniz liman özelliğindedir. Antiphellos Antik Kentinin hangi şehirde olduğuna yönelik söylenecek şehir ise Antalya'dır.

Antiphellos Antik Kenti Ne Zaman İnşa Edildi?

Antiphellos Antik Kenti uzun yıllar önce Akdeniz kıyılarında yer alan Antalya iline kurulmuştur. Bu kentin birçok önemli özelliği vardır. İlk olarak Antiphellos Antik Kentinin bir liman kenti olduğu vurgulanmaktadır. Aynı zamanda gelişmiş bir kent olduğu da günümüzde bahsedilmektedir. Antiphellos Antik Kentinin hangi yılda inşa edildiğini ifade ederken orijinal yapı ve daha sonra yapılan ek yapı olarak ikiye ayırmak gerekir. Bu durumda orijinal yapı İ.Ö. 1. yüzyılda ikinci ek yapı da İ.S. 3. yüzyıl olarak belirtilmektedir.

Antiphellos Antik Kenti Hangi Medeniyete Aittir?

Antiphellos Antik Kentinin hangi medeniyete ait olduğuna yönelik, daha önce tarih kitaplarında adını mutlaka duyduğumuz bir medeniyettir ifadeleri kullanılabilir. Antiphellos Antik Kenti Likya Medeniyetine aittir.