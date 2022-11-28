Antoryum Çiçeği Anlamı: Antoryum Çiçeği Ne Anlama Gelir, Neyi Simgeler ve Ne Demek?

Antoryumu 2 şekilde yetiştirmek mümkündür, bunlar arasında kesme çiçek yöntemi ve topraklı saksıda anthurium olarak yetiştirme seçenekleri bulunmaktadır. Ev ve ofis ortamlarımızı süslemekte olan anthoryum çiçekleri günümüzde çok trend olmuş ünlü çiçekler arasındadır ve sık sık ev ve ofis dekorasyonlarında tercih edilir bir hale gelmiştir.

Antoryum Çiçeği Anlamı

Antoryum çiçeği temelde üç farklı anlam taşımaktadır. Bu anlamlar arasında misafirperverlik, mutluluk ve bereket vardır. Evinizde bulundurmuş olduğunuz antoryum çiçeği, aslında sizin ne kadar misafirperver bir hane olduğunuzun mesajını verir ve bu yönde bir iletim yapar.

Misafir gelen evde, misafirperver olan hanede mutluluk da eksik olmayacaktır. Bereket getirmesi yönüyle de antoryum çiçeği, günümüzde popülaritesi artan ve yaygınlığı sıklaşan bir çiçek haline gelmiştir. Ev ve ofislerde sık sık bulunmasının nedenleri arasında bunlar sıralanabilir.

Tüm bunlara ek olarak antoryum çiçeği de diğer çiçekler gibi kendi içerisinde renklere bölünen çok renkli, çeşitli ve tatlı bir çiçektir. Antoryum çiçeğinde de diğer çiçeklerde olduğu gibi renk değişimi olduğu zaman anlam az da olsa değişmektedir bu nedenle antoryum çiçeğini de renklere göre incelemek ve buna göre anlamlarını çıkartmakta fayda vardır.

Beyaz antoryum çiçeği sadeliği ifade etmektedir. Buket ve aranjman gibi tasarımlarda ise kattığı egzotik hava dolayısıyla tercih edilmektedir.

antoryum çiçeği sadeliği ifade etmektedir. Buket ve aranjman gibi tasarımlarda ise kattığı egzotik hava dolayısıyla tercih edilmektedir. Yeşil antoryum çiçeği aşkın en doğal, en olağan halini temsil etmektedir. Buket ve aranjman gibi tasarımlara canlılık getiren bir renktir.

antoryum çiçeği aşkın en doğal, en olağan halini temsil etmektedir. Buket ve aranjman gibi tasarımlara canlılık getiren bir renktir. Pembe antoryum, sevginin tatlı ve şirin anlamını taşır, ifade eder. Buketlere ve aranjman tarzı tasarımlara kattığı tatlılık ile sıkça tercih edilir.

Kırmızı Antoryum Çiçeği Anlamı

Kırmızı antoryum, aslında kırmızı gül ile nispeten ortak özellikler taşımaktadır çünkü kırmızı antoryum da aşkın zarafetini yansıtmanın yanında ateşli bir aşkı da temsil eder. Bu taşkın ve tutkulu özelliği nedeniyle kırmızı antoryumun anlamını kırmızı güle benzetmek de çok aykırı olmayacaktır. Kırmızı antoryum da buketlere ve aranjman tasarımlarına canlılık katan bir renk olarak tercih edilir.