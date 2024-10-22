Antosiyanin Nedir? Antosiyanin İçeren Besinler Hangileri, Nelerde Bulunur?

Son zamanlarda sağlıklı beslenme ve sağlığa faydalı besinler konularında antosiyanin ismi sıkça geçmektedir. Bireyler yediklerinde içtiklerinde hangi öz ve maddeler olduğu konusunda bilgi sahibi olurlarsa sağlıklı beslenmeye bir adım daha yaklaşmış olmaktadırlar. Hal böyle olunca antosiyanin nedir, nelerde bulunur merak edenler antosiyanin içeren besinler hangileri sorusunu araştırmaktadır.
Sebze, meyve ve bitkiler pek çok yararlı özlere sahiptir. Antosiyanin adı verilen madde de var olduğu meyve veya bitkiye kırmızı, bordo, mor ve mavi pigmentleri veren bir antioksidan türüdür. Suda çözülebilme özelliği olduğu için aynı zamanda gıda boyası olarak da kullanılmaktadır. Antosiyanin oldukça güçlü bir antioksidan türünden sayılmaktadır. Kalp rahatsızlıkları, kanser, beyin fonksiyonları ve tip 2 diyabete iyi geldiği bilinmektedir.
Antosiyanin nelerde bulunur, hangi besinlerde vardır sorularının yanıtı antosiyanin maddesinin kendi yapısında gizlidir. Oldukça faydalı bir antioksidan türü olan antosiyanin içeren gıdalar fonksiyonel gıda sınıfına girmektedir. Maddenin pigment verme özelliği en belirgin özelliği olduğu için mor, kırmızı, bordo ve mavi renklerindeki hemen her meyve, sebze ve bitki türü antosiyanin içermektedir. İçeriğinde antosiyanin bulunan gıda listesi ise şöyledir;
Siyah erik,
Kiraz,
Siyah ve mor üzüm,
Nar,
Pancar,
Turp,
Patlıcan,
Dut,
Kırmızı soğan
Kara mürver,
Siyah kuş üzümü,
Böğürtlen,
Çilek,
Vişne,
Ahududu,
Yaban mersini
Siyah fasulye,
Soya fasulyesi,
Mor lahana
Üzüm suyu
Şalgam suyu
Önemli not: antosiyanin maddesinin belli başlı bir zararı yoktur. Günlük hayatta yukarıdaki besinleri tüketmek kişide fazla antosiyanin zararları gözlenmesine neden olmaz. Ancak antosiyanin diğer gıda özlerine göre daha çok miktarda polifenol içermektedir. Yüksek polifenol ise tiroit bezlerinde aktivite düzensizliklerine ve böbrek yorulmasına neden olabilmektedir. Kullanılan herhangi bir antosiyanin takviyesi veya kişide alerji gibi durumlar söz konusu ise doktora danışmadan ilaveten antosiyanin içeren besinler tüketilmemelidir.