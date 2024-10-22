Antosiyanin Nedir? Antosiyanin İçeren Besinler Hangileri, Nelerde Bulunur?

Son zamanlarda sağlıklı beslenme ve sağlığa faydalı besinler konularında antosiyanin ismi sıkça geçmektedir. Bireyler yediklerinde içtiklerinde hangi öz ve maddeler olduğu konusunda bilgi sahibi olurlarsa sağlıklı beslenmeye bir adım daha yaklaşmış olmaktadırlar. Hal böyle olunca antosiyanin nedir, nelerde bulunur merak edenler antosiyanin içeren besinler hangileri sorusunu araştırmaktadır.

Antosiyanin Nedir?

Sebze, meyve ve bitkiler pek çok yararlı özlere sahiptir. Antosiyanin adı verilen madde de var olduğu meyve veya bitkiye kırmızı, bordo, mor ve mavi pigmentleri veren bir antioksidan türüdür. Suda çözülebilme özelliği olduğu için aynı zamanda gıda boyası olarak da kullanılmaktadır. Antosiyanin oldukça güçlü bir antioksidan türünden sayılmaktadır. Kalp rahatsızlıkları, kanser, beyin fonksiyonları ve tip 2 diyabete iyi geldiği bilinmektedir.

Antosiyanin İçeren Besinler Hangileridir?

Antosiyanin nelerde bulunur, hangi besinlerde vardır sorularının yanıtı antosiyanin maddesinin kendi yapısında gizlidir. Oldukça faydalı bir antioksidan türü olan antosiyanin içeren gıdalar fonksiyonel gıda sınıfına girmektedir. Maddenin pigment verme özelliği en belirgin özelliği olduğu için mor, kırmızı, bordo ve mavi renklerindeki hemen her meyve, sebze ve bitki türü antosiyanin içermektedir. İçeriğinde antosiyanin bulunan gıda listesi ise şöyledir;

Siyah erik,

Kiraz,

Siyah ve mor üzüm,

Nar,

Pancar,

Turp,

Patlıcan,

Dut,

Kırmızı soğan

Kara mürver,

Siyah kuş üzümü,

Böğürtlen,

Çilek,

Vişne,

Ahududu,

Yaban mersini

Siyah fasulye,

Soya fasulyesi,

Mor lahana

Üzüm suyu

Şalgam suyu