Antrenman Nasıl Yazılır? Doğru Yazılışı Antrenman Mı Antreman Mı TDK?

TDK, dilimiz içerisindeki tüm kelimelerin doğru yazılışlarını ve doğru anlamlarını eksiksiz bir şekilde açıklamıştır. TDK'nın resmi sitesinden ve güncel yazım kılavuzundan ulaşabildiğimiz Türkçe kelimeleri dikkatlice anlamak vatandaşlar için elzem olacaktır. Türk Dil Kurumu'nun yapmış ve yapmakta olduğu çalışmalar sayesinde, Türk Dili gereksiz kelimelerden, bilgi kirliliğinden ve tüm yanlışlardan sıyrılmaktadır. Bu gibi kelimeler vatandaşlar tarafından sıklıkla sosyal yaşamda ve iş hayatında yanlış yazılmaktadır. Bu yanlışlıkları ortadan kaldırmak hem insanlar arasındaki iletişime hem de Türk Dili'ne fayda sağlayacaktır. Ayrıca TDK'nın yapmış olduğu açıklama dışındaki tüm yazılışlar yanlış sayılacaktır ve yazım yanlışı olmuş olacaktır.

Antrenman Nasıl Yazılır?

Türkçe'ye ait tüm kelimeleri çok ince bir şekilde, tam doğruları ile açıklayan ve dilimizin yararına olan çalışmaları bulunan TDK'ya göre antrenman kelimesinin yazılışı; ''antrenman'' olarak ifade edilmiştir. Vatandaşlar tarafından günlük yaşamda sıklıkla kullanılan bu kelimenin yanlış yazılışı, genellikle; antreman, antrneman gibi kelimeler olmaktadır. Antrenman kelimesinin doğru yazılışları cümle içerisinde şu şekilde gösterilebilir;

DOĞRU: Bugün antrenman yokmuş, sanırım boşuna geldik.

Bugün antrenman yokmuş, sanırım boşuna geldik. YANLIŞ: Antreman sonrası sakatlandım sanırım.

Antreman sonrası sakatlandım sanırım. DOĞRU: Futbol antrenmanı yarın saat kaçtaydı?

Futbol antrenmanı yarın saat kaçtaydı? YANLIŞ: Bizler günlerdir bu maç için antrneman yapıyorduk.

Antrenman Nasıl Yazılır TDK?

TDK'ya göre yazılışı ''antrenman'' olması gereken kelimenin bu kullanım dışındaki tüm yazımları tamamı ile yanlış olacaktır. Antrenman kelimesinin doğru ve yanlış yazılışları şöyledir;