Antrikot Hayvanın Neresi? Antrikot Hayvanın Neresinden Çıkar?

Etin geldiği bölüm ile pişirme yöntemi, etin lezzeti üzerinde büyük bir etkiye sahiptir. Daha az kullanılan kaslar, daha yumuşak ve daha lezzetliyken daha çok kullanılan kaslar ise daha sert olabilir. Ancak sert yapılı etler, uzun pişirme süresi sayesinde oldukça lezzetli hale gelebilirler. Marinasyon işlemi yapılmadığında ve doğru pişirilmediğinde sert olabilen antrikot hayvanın neresi ya da neresinden çıkar sıkça sorulur?

Antrikot Hayvanın Neresi?

Antrikot, büyükbaş hayvanın sırt kısmından, kaburga bölgesinden alınan lezzetli bir ettir. Bu et parçası, kaburga kemiklerinin hemen üzerinde, omurganın her iki yanında yer alır. Antrikot sözcüğü, dilimize Fransızca kökenli olan "Entrecôte" kelimesinden geçmiştir. Bu et dünyada, ribeye, scotch fillet ve cube roll sözcükleri ile anılmaktadır. Antrikotun özellikleri ise şu şekilde sıralanabilir:

Antrikot, mermerimsi yapıda bir yağ dokusuna sahiptir. Kasların arasına dağılan ince yağ tabakaları bulunur. Bu yağ, etin pişirilirken daha sulu ve lezzetli olmasını sağlar. Yüksek yağ oranı ve sert yapısı nedeniyle çok lezzetli bir ettir. Yağ, etin pişirilmesi sırasında erir ve lezzeti artırır. Antrikot, çoğunlukla yumuşak bir dokuya sahiptir. Ancak, yağ içeriğine ve pişirme yöntemine bağlı olarak hafif bir sertlik meydana gelebilir. Izgara, tavada kızartma veya fırında pişirme gibi çeşitli yöntemlerle pişirilebilir. Yüksek yağ içeriği, ızgara yapıldığında, etin dışının güzelce karamelize olmasına ve içinin sulu kalmasına yardımcı olur. Antrikot, biftek olarak kesilerek ızgara veya tavada pişirilebilir. Aynı zamanda fırında ve sulu tencere yemeklerinde de kullanılabilir.

Antrikot Eti Nasıl Anlaşılır?

Antrikotu anlamak, kalitesini ve kesim türünü doğru şekilde belirlemek için birkaç önemli özellik göz önünde bulundurulmalıdır. Antrikotu anlamanın yolları ise aşağıda verildiği gibidir:

Antrikot, büyükbaş hayvanın sırt kısmındaki kaburga bölgesinden, omurganın iki yanında yer alır. Etin kemiklerinin hemen üstünde bulunan bu bölge, antrikotu tanımlayan en belirgin özelliktir.

Bu et parçası, kaburgaların hemen üzerinde, sırtın ortasında ve üst kısmında bulunan kaslardan alınır. Bu nedenle, antrikotu uzun, düz ve geniş bir parça olarak bulabilirsiniz.

Antrikottaki yağ dokuları, kas liflerinin arasında dağılmıştır ve bu yağ, etin pişirildiğinde lezzetini ve yumuşaklığını artırır. Koyu kırmızı etin içinde ince beyaz yağ damarları olmalıdır.

Antrikot, yumuşak bir dokuya sahiptir. Lifli ama ve bir o kadar da yumuşak bir yapıdadır. Kemiksiz haliyle satılan antrikot, pürüzsüz bir yüzeye sahiptir.

Etin üzerinde belirgin kas lifleri bulunur, bu da antrikotu diğer et kesimlerinden ayırır. Lifler, etin uzunlamasına doğru düzenlenmiştir.