Anyon Nedir? Anyon Nasıl Gösterilir, Ne Yüklüdür, Örnekleri Neler?

Negatif elektriğe sahip iyonlar olduğunu bilmeyenler, anyon nedir ve nasıl gösterilir diye düşünebilir. Anyon nasıl oluşur ve nasıl bulunur diye araştıranlar için bunun meydana gelmesi, iyonlarda bulunan proton ve elektron sayıları ile ilişkilidir. Birçok öğrencinin, bir atomun anyon olduğunu nasıl anlarız sorusuna yanıt araması oldukça doğaldır. Anyon elektron alır mı verir mi ve ne yüklüdür? Anyon nasıl meydana gelir?

Anyon Nedir ve Nasıl Oluşur?

Anyon, katyonun tam tersine negatif yüklü bir iyondur. İyonik bağda, tüm katyonlar ve anyonlar belirli bir geometrik desene (kristal kafes) göre düzenlenir. Katyon ve anyon arasında iyonik etkileşimler bulunur. Elektroliz işlemi esnasında negatif yüklü iyonlar, pozitif kutba göç ettikleri için bunun adına anyon adı verilmiştir.

İyonlar, tuz ve benzeri maddeleri oluşturan elektrik yüklü atomun en küçük parçacıklardır. Elektronlar ise nötr bir atom tarafından salındığında veya kabul edildiğinde ortaya çıkar. Negatif yüklü iyonlara anyon adı verilirken, pozitif yüklü olan iyonlara ise katyon denir.

Elektron kazanan atomlar ile negatif yüklü iyonlar (anyonlar) oluşur. Bu, artık pozitif yük taşıyıcıları olan protonların dengeleyemediği nispi bir elektron fazlalığı oluşturur. Negatif yükler baskındır, iyon negatif yüklüdür. Anyonlar, hem elektron alışverişiyle hem de elektron ortaklaşması sayesinde bağ kurabilir.

Bir Atomun Anyon Olduğu Nasıl Anlaşılır?

Bunu anlamak için bir atomun elektron sayısına bakmak gerekir. Çünkü, atomun sahip olduğu iyon yükünün pozitif (+) mi yoksa negatif (-) mi olduğunu anlamayı sağlar. Bu yüzden, periyodik tablodaki elementlerin iyon yüklerinin bilgisi, sembollerinin üzerindeki işaret ve sayılar ile belirtilir. Örnek olarak şu elementler verilebilir;

Sodyum iyonu (+1 yüklü) : Na+

Azot iyonu (-3 yüklü) : N3-

Kalsiyum iyonu (+2 yüklü) : Ca2+