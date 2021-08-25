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Giriş Tarihi: 25.8.2021 18:48 Son Güncelleme: 25.8.2021 18:48

AÖF 2. üniversite kayıt: AÖF ikinci üniversite kayıtları ne zaman son? AÖF ilk kayıt - kayıt yenileme tarihi

AÖF 2. üniversite kayıt: AÖF ikinci üniversite kayıtları ne zaman son? AÖF ilk kayıt - kayıt yenileme tarihi

AÖF ilk kayıt ve kayıt yenileme tarihi; son günlerin eğitim alanında en çok merak edilenleri arasında yer alıyor. Bir yükseköğretim kurumundan mezun olan ya da lisans öğrenimi devam ederken ikinci bir diploma elde etmek isteyen pek çok kişi, Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi 2. Üniversite konusunda araştırma yapıyor. Açıköğretim adayları, AÖF sınavsız ikinci üniversite kayıtları ne zaman yapılacak ve son bulacak sorusuna yanıt arıyor. 2. Üniversite kayıt ücretleri ve kayıt tarihi de merak edilenler arasında yer alıyor. İşte AÖF 2. üniversite kayıt tarihi 2021!

AÖF 2. Üniversite kayıt tarihi 2021 yılı eylül ayı itibariyle yeni eğitim yılına girecek öğrenciler tarafından merak ediliyor. Sınavsız ikinci üniversite başvuru ve kayıt işlemlerinin online ortamda gerçekleştirileceği duyurulmuştu. 2021-2022 eğitim öğretim yılı başlarken, AÖF sınavsız ikinci üniversite kayıtları ne zaman yapılacak sorusu Anadolu Üniversitesi'nde öğrenimini sürdürmek isteyen adayların gündeminde yer alıyor. İşte AÖF ilk kayıt ve kayıt yenileme tarihi ile konuya dair merak edilenler.

İKİNCİ ÜNİVERSİTE BAŞVURU VE KAYITLARI NE ZAMAN?

AÖF ikinci üniversite kayıt tarihleri hakkında şu duyuruda bulundu:

"2021-2022 Öğretim Yılı İkinci Üniversite kapsamında, herhangi bir yükseköğretim programından mezun olanlar ile Merkezî Açıköğretim ve Uzaktan Eğitim Sistemine göre eğitim-öğretim yapan fakülteler dışında yükseköğretim programında kayıtlı öğrencilerin Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan fakültelere çevrimiçi (online) başvuru ve kayıt işlemlerini kapsamaktadır.

Adaylar okudukları veya mezun oldukları alanlarda olmamak üzere;

Lisans eğitimi alanlar ön lisans veya lisans programlarına,

Ön lisans eğitimi alanlar ön lisans programlarına çevrimiçi başvurarak kayıt yaptırabilir.

Çevrimiçi (Online) Başvuru ve Kayıt İşlemleri: 23 Ağustos 2021 Pazartesi günü saat 09:00'da başlayıp, 08 Ekim 2021 Cuma günü saat 17:00'da sona erecektir."

AÖF İKİNCİ ÜNİVERSİTEYE KAYIT NASIL YAPILIR?

Başvuru işlemleri yukarıda belirtilen adresten e-devlet şifresi ile yapılacaktır. Adayların başvuru yapabilmeleri için öğrenim bilgilerinin YÖKSİS sisteminde güncel olması gerekmektedir. Bilgileri güncel olmayan adaylar, kaydının bulunduğu/mezun olduğu Yükseköğretim Kurumlarına başvurarak bilgilerinin güncellenmesini sağlamalıdır.

Öğrenim bilgilerini güncelleştiremeyen adaylar kayıt tarihleri içerisinde çevrimiçi başvurusunu yaptıktan sonra sisteme yükledikleri belge asılları ile birlikte AÖF bürolarına başvurmaları gerekmektedir.

Çevrimiçi kayıt başvurusu yapmayan adayın kaydı yapılamaz. Çevrimiçi başvuru işlemlerini tamamlayıp öğretim giderini ödeyenlerin durumları kontrol edilerek kayıt işlemi onaylanacaktır.

Aday ödeme yaptıktan sonra (Ek özellik bilgisi olan engelli, şehit ve gazi yakını hariç) kaydının tamamlanması için başvuru sayfasından onay vermelidir.

08 Ekim 2021 tarihinden sonra mazeret beyan ederek kayıt yaptırmak isteyenlerin başvuruları kabul edilmeyecek ve kayıtları kesinlikle yapılmayacaktır.

Kayıt belgeleri eksik ise kayıt yapılmaz ve belgeleri tamamlamak üzere ek süre verilmez. Kayıt süresi kesinlikle uzatılmayacaktır. Belirtilen tarihler arasında her ne sebeple olursa olsun kaydını yaptırmayan adaylar, fakülteye kayıt hakkını kaybeder ve herhangi bir hak iddia edemez. Posta ile kayıt yapılmaz.

AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ İLK KAYIT ÜCRETLERİ

Açıköğretim Fakültesi - Ön Lisans Programları Dönem Öğretim Gideri
1 Acil Durum ve Afet Yönetimi * ₺ 505
2 Adalet ₺ 365
3 Aşçılık ₺ 395
4 Bankacılık ve Sigortacılık ₺ 365
5 Bilgisayar Programcılığı ₺ 395
6 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı ₺ 365
7 Coğrafi Bilgi Sistemleri ₺ 395
8 Çağrı Merkezi Hizmetleri ₺ 365
9 Çocuk Gelişimi ₺ 395
10 Dış Ticaret ₺ 365
11 Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı * ₺ 505
12 Emlak Yönetimi ₺ 365
13 Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon * ₺ 505
14 Ev İdaresi ₺ 365
15 Fotoğrafçılık ve Kameramanlık ₺ 395
16 Halkla İlişkiler ve Tanıtım ₺ 365
17 İlahiyat ₺ 365
18 İlahiyat (Arapça) ** ₺ 730
19 İnsan Kaynakları Yönetimi ₺ 365
20 İşletme Yönetimi ₺ 365
21 İş Sağlığı ve Güvenliği ₺ 395
22 Kültürel Miras ve Turizm ₺ 365
23 Laborant ve Veteriner Sağlık * ₺ 505
24 Lojistik ₺ 365
25 Marka İletişimi ₺ 395
26 Medya ve İletişim ₺ 395
27 Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası ₺ 365
28 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları ₺ 365
29 Özel Güvenlik ve Koruma ₺ 395
30 Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi ₺ 365
31 Radyo ve Televizyon Programcılığı ₺ 395
32 Sağlık Kurumları İşletmeciliği ₺ 395
33 Sosyal Hizmetler ₺ 365
34 Sosyal Medya Yöneticiliği ₺ 365
35 Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği ₺ 365
36 Spor Yönetimi ₺ 365
37 Tarım Teknolojisi ₺ 395
38 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik ₺ 365
39 Turizm ve Seyahat Hizmetleri * ₺ 475
40 Turizm ve Otel İşletmeciliği * ₺ 475
41 Yaşlı Bakımı ₺ 395
42 Yerel Yönetimler ₺ 365
43 Web Tasarımı ve Kodlama ₺ 395
Açıköğretim Fakültesi - Lisans Programları Dönem Öğretim Gideri
1 Felsefe ₺ 365
2 Görsel iletişim Tasarımı ₺ 540
3 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık ₺ 365
4 Sağlık Yönetimi ₺ 365
5 Sosyal Hizmet ₺ 540
6 Sosyoloji ₺ 365
7 Tarih ₺ 365
8 Türk Dili ve Edebiyatı ₺ 365
9 Yönetim Bilişim Sistemleri ₺ 365
İktisat Fakültesi - Lisans Programları Dönem Öğretim Gideri
1 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri ₺ 365
2 İktisat ₺ 365
3 İktisat (İngilizce) ₺ 730
4 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ₺ 365
5 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) ₺ 730
6 Maliye ₺ 365
7 Uluslararası İlişkiler ₺ 365
8 Uluslararası İlişkiler (İngilizce) ** ₺ 730
İşletme Fakültesi - Lisans Programları Dönem Öğretim Gideri
1 Havacılık Yönetimi ₺ 365
2 İşletme ₺ 365
3 İşletme (İngilizce)** ₺ 730
4 Turizm İşletmeciliği ₺ 365
5 Uluslararası Ticaret ve Lojistik ₺ 365

* Staj nedeni ile Dönem Öğretim Giderine bir defaya mahsus ₺110,00 fark ücreti eklenmiştir.

** Bu programlarda Dönem Öğretim Gideri ₺730.00'dır. YKS kapsamında İlahiyat (Arapça) Ön Lisans, İktisat (İngilizce), Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce), İşletme (İngilizce), Uluslararası İlişkiler (İngilizce) Lisans Programlarına kayıt yaptıracak öğrenci adaylarından Dönem Öğretim Gideri olarak ₺320.00 tahsil edilecektir. Programlara kayıt yapıldıktan sonra Yabancı dil yeterliliğini sağlayan öğrencilere ₺410.00 fark oluşturulacaktır.

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AÖF 2. üniversite kayıt: AÖF ikinci üniversite kayıtları ne zaman son? AÖF ilk kayıt - kayıt yenileme tarihi
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